Lào Cai tổ chức chuỗi sự kiện, lễ hội kích cầu du lịch cuối năm

Trong đó, chuỗi sự kiện Lễ hội mùa đông và Chào đón năm mới Tết Dương lịch 2027 được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho các điểm đến, kích cầu du lịch, mang đến nhiều trải nghiệm mới cho du khách trong và ngoài nước mùa du lịch cuối năm.

Tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, chuỗi hoạt động kéo dài từ tháng 11/2026 đến đầu tháng 1/2027, kết hợp quảng bá văn hóa truyền thống, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ người dân, du khách. Theo Chủ tịch UBND phường Sa Pa Cao Bá Quý, các sự kiện nhằm thúc đẩy liên kết du lịch và tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân, du khách chào đón năm mới 2027.

Điểm nhấn là Tuần văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ” dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 tại Sân Quần và Không gian văn hóa Sa Pa. Chương trình hướng tới đưa những giá trị văn hóa bản địa - yếu tố tạo nên sức hút đặc biệt đưa Sa Pa trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của Việt Nam - trở thành một phần trải nghiệm ấn tượng, độc bản cho du khách. Tại Tuần văn hóa, du khách được trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc các dân tộc vùng Tây Bắc thông qua các chương trình nghệ thuật, trình diễn văn hóa cộng đồng; tham quan các điểm trưng bày và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm thủ công truyền thống của địa phương.

Du khách nước ngoài tham gia điệu xòe tối thứ bảy hàng tuần tại chợ đêm Bắc Hà (Lào Cai). (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Đáng chú ý, cùng với hoạt động quảng bá văn hóa, cũng trong tháng 11/2026, phường Sa Pa dự kiến tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giữa Sa Pa (Lào Cai) với Tam Đảo (Phú Thọ), góp phần tăng cường liên kết, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá điểm đến và thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch.

Không khí lễ hội cuối năm tiếp tục được nối dài với chuỗi hoạt động chào mừng Giáng sinh năm 2026, gồm trang trí không gian, tổ chức chương trình nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm mùa đông. Đặc biệt, chương trình Countdown chào năm mới 2027 dự kiến diễn ra từ 20 giờ ngày 31/12/2026 tại Sân Quần, phường Sa Pa, với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, chương trình âm nhạc và màn đếm ngược chào năm mới.

Sáng 1/1/2027, Sa Pa sẽ tổ chức buổi lễ đón những vị khách du lịch quốc tế đầu tiên trong năm mới tại Công viên văn hóa các dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến thân thiện, giàu bản sắc và hiếu khách.

Tại vùng đất "Cao nguyên trắng" Bắc Hà, từ ngày 14 đến 24/11/2026, địa phương tổ chức Festival Mùa Đông với chủ đề “Sắc màu hội tụ - Ấm tình đại đoàn kết”. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Hà Phạm Thị Non: Festival là dịp để nhân dân các dân tộc Bắc Hà giao lưu, gắn kết cộng đồng, đồng thời góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, quảng bá cảnh quan, con người và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Một góc Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Lễ khai mạc Festival diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 14/11/2026 tại Chợ đêm Bắc Hà, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm du lịch. Điểm nhấn là chương trình văn nghệ “Vũ điệu mùa Đông - Nhịp đập Đại đoàn kết”. Festival còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: Giải đua ngựa tại sân vận động trung tâm xã; khám phá chợ trâu truyền thống vào sáng 14 và 21/11 và chợ phiên Bắc Hà vào sáng 15 và 22/11 để tìm hiểu nét văn hóa giao thương đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng cao. Khép lại Festival là Giải thể thao truyền thống các dân tộc diễn ra từ 8 giờ ngày 24/11 tại sân vận động trung tâm xã Bắc Hà, với các môn kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, cùng chương trình văn nghệ…

Ở nơi vùng cao biên giới Mường Khương, trong hai ngày 7 và 8/11/2026, địa phương tổ chức Lễ hội “Mường Khương - Sắc màu biên cương” lần thứ Nhất, gắn với kỷ niệm 76 năm Ngày giải phóng Mường Khương với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm nông nghiệp và quảng bá sản phẩm đặc trưng vùng cao.

Sáng 7/11, lễ hội mở đầu bằng chương trình diễu hành đường phố của đồng bào các dân tộc Mông, Pa Dí, Dao, Nùng, Bố Y trên tuyến đường Giải phóng 11/11; tiếp đó là chương trình đồng diễn “Sắc màu văn hóa” với các tiết mục múa gậy sênh tiền, trình diễn khèn Mông, múa ô và dân vũ mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách có thể tham gia các trò chơi dân gian như đánh pao, ném còn; tham quan các gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực, nông sản và sản phẩm OCOP của địa phương.

Cốm Tú lệ một trong những sản phẩm nông sản nổi tiếng ở Lào Cai được du khách biết đến. Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN

Từ chiều 7/11, các hoạt động trải nghiệm tại vùng trồng chè, chuối, quýt được tổ chức ở các thôn Sín Hồ, Sín Chải, Nậm Chảy, Lao Chải và Chúng Chải B. Sáng 8/11, hoạt động quảng bá, giới thiệu quýt Mường Khương tại các vườn quýt tạo cơ hội để du khách tìm hiểu sản vật đặc trưng, trải nghiệm thu hái nông sản và khám phá đời sống sản xuất của người dân vùng cao.

Đặc biệt, tại Chương trình nghệ thuật “Sắc màu biên cương” diễn ra tối 7/11, Ban tổ chức công bố Quyết định công nhận “Lễ cúng rừng của người Pa Dí” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Quyết định xếp hạng Đền Cây 2 là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Chương trình tiếp nối với các tiết mục nghệ thuật, đốt lửa trại và bắn pháo hoa tầm thấp.

Với lịch trình sự kiện trải dài từ đầu tháng 11/2026 đến đầu tháng 1/2027, các địa phương vùng cao Lào Cai không chỉ tạo sản phẩm du lịch mới, gia tăng sức hấp dẫn của Lào Cai trong mùa cao điểm cuối năm mà còn là dịp để du khách trải nghiệm, khám phá chiều sâu di sản, phong tục và đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, biên giới với những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật giàu bản sắc.