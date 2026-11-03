'Ấn tượng Phương Đông' - Triển lãm đồ họa các nước tiểu vùng sông Lan Thương - Mê Kông

Triển lãm là hoạt động hợp tác nghệ thuật quốc tế giữa Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-SIS) cùng Học viện Nghệ thuật Vân Nam, Trung Quốc. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình được hỗ trợ phát triển bởi Quỹ Nghệ thuật Quốc gia Trung Quốc.

Suốt chiều dài lịch sử, lưu vực sông Lan Thương - Mê Kông luôn giữ vai trò huyết mạch kết nối giao thương hàng hải, trao đổi kinh tế và giao lưu văn hóa giữa miền Tây Nam Trung Quốc với bán đảo Đông Dương cùng các vùng biển lớn. Kế thừa dòng chảy bền bỉ ấy, triển lãm Ấn tượng Phương Đông được tổ chức như một diễn đàn học thuật vừa kết nối các nền đồ họa khu vực, vừa tôn trọng bản sắc sáng tạo độc lập của mỗi quốc gia nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.

Xoay quanh ba trụ cột nội dung chính: Ký ức lịch sử, Sáng tạo đương đại và Thực nghiệm liên ngành, sự kiện tập trung soi chiếu lại các trải nghiệm lịch sử trong đời sống hiện nay. Đồng thời, tìm tòi cách di sản dân tộc tìm thấy ngôn ngữ biểu đạt mới, thúc đẩy các đối thoại quốc tế nhằm làm mới tư duy nghệ thuật.

Thông qua đó, triển lãm trân trọng tính độc lập trong thực tiễn nghệ thuật của từng quốc gia, hướng tới việc tăng cường chiều sâu trao đổi học thuật giữa nghệ thuật tranh khắc in Trung Quốc và cộng đồng nghệ thuật quốc tế.

Góp mặt tại triển lãm, các nghệ sĩ Việt Nam mang đến 15 tác phẩm, sử dụng phong phú các ngôn ngữ tạo hình từ in độc bản, in khắc gỗ, in đá, khắc mica đến in kỹ thuật tổng hợp. Ngôn ngữ nghệ thuật nhằm đem đến những lát cắt sinh động và giàu cảm xúc về cội nguồn văn hóa.

Đó là vẻ đẹp văn hóa vùng cao và chiều sâu tâm tưởng qua Miền cao, Ký ức của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy. Những suy tư về không gian đô thị và nhịp sống qua bộ 4 tác phẩm Ký ức thành phố của nghệ sĩ Thành Vinh. Tình cảm gia đình và biểu tượng văn hóa qua Mẹ tôi, Tổ uyên ương của nghệ sĩ Hoàng Thị Kim Dung; nét hồn hậu dân gian trong Đám cưới (in đá) của nghệ sĩ Nguyễn Thị Tuệ Thư. Cảm hứng lịch sử mỹ thuật qua Chân dung Tô Ngọc Vân của nghệ sĩ Trần Hậu Yên Thế, cùng các tìm tòi tạo hình trừu tượng của Kiên Thị Huệ (Hồn nhiên) và Trương Thị Thu Thủy (Bốn mùa, Phong cảnh), Thái Nhật Minh (Vô đề #1).

Song hành cùng các tác giả Việt Nam, 105 tác phẩm của các nghệ sĩ quốc tế (Trung Quốc, Lào, Thái Lan) mở ra không gian đối thoại nghệ thuật đa diện. Danh mục tác phẩm quốc tế trải dài qua hơn bốn thập kỷ sáng tác (1980 - 2026), phản ánh sự kế thừa và chuyển biến liên tục của đồ họa in ấn khu vực.

Các kỹ thuật in ấn được giới thiệu qua những tác phẩm như khắc gỗ phá bản, khắc gỗ in màu, in đá (lithography), in lưới (silkscreen), in lõm (intaglio), kỹ thuật tổng hợp và đặc biệt là kỹ thuật khắc kim loại ăn mòn (etching).

Đề tài của các nghệ sĩ quốc tế mang đến triển lãm từ phong tục, lễ hội của các cộng đồng cư dân bản địa, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của non nước phương Đông, cho đến những trăn trở triết học trừu tượng, giải cấu trúc điểm ảnh và biến đổi không gian đô thị hiện đại...

Triển lãm diễn ra từ ngày 6 - 25/11, tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.