Xây dựng đội ngũ cán bộ An ninh điều tra có nghiệp vụ sắc bén

Chiều 29/9, tại Hà Nội, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an chủ trì tổ chức Hội nghị công tác an ninh điều tra năm 2026. Trung tướng Hoàng Văn Hà, Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng dự có đại diện Viện KSND Tối cao; đại diện Ban Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị là dịp để lực lượng An ninh điều tra đánh giá kết quả đạt được và thống nhất triển khai các giải pháp tấn công trấn áp tội phạm quyết liệt, mạnh mẽ hơn; sơ kết, đánh giá 1 năm triển khai mô hình Công an địa phương 2 cấp và việc thực hiện Đề án số 07 về hiện đại hoá lực lượng An ninh điều tra. Từ đó, đề ra các giải pháp cụ thể, hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm; tiếp tục xây dựng lực lượng An ninh điều tra, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại năm 2027 và những năm tiếp theo.

Trung tướng Hoàng Văn Hà, Cục trưởng Cục An ninh điều tra phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, lực lượng An ninh điều tra dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an đã nêu cao tinh thần trách nhiệm; tập trung, quyết liệt, gương mẫu đi đầu trong triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng An ninh điều tra.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra phát biểu tại hội nghị.

Kịp thời nhận diện đầy đủ tình hình, diễn biến, phương thức và thủ đoạn của tội phạm; quán triệt, triển khai toàn diện các mặt công tác một cách trọng tâm, trọng điểm với nhiều điểm mới, xuyên suốt từ phòng ngừa đến điều tra, xử lý tội phạm; bảo đảm nguyên tắc “không đi sau tội phạm”.

Đại tá Trần Văn Hùng, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra phát biểu tại hội nghị.

Công tác điều tra, xử lý tội phạm đạt được những kết quả tích cực; tiến độ các mặt công tác được đẩy nhanh, cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội, Bộ Công an giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển; tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như từng địa phương.

Nổi bật là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo hướng bám sát thực tiễn, linh hoạt, hiệu quả gắn với đổi mới phương thức hoạt động của lực lượng An ninh điều tra trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ điều tra, xử lý tội phạm trong tình hình mới…

Công tác tham mưu chiến lược được quan tâm, đẩy mạnh hơn; chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành nhiều chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến công tác điều tra, xử lý tội phạm, nhất là triển khai các luật mới ban hành. Đồng thời, chủ động nhận diện, báo cáo đề xuất Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề nổi lên về tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, liên quan an ninh quốc gia…Qua đó, góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn”, vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành.

Công an các địa phương, các đơn vị phối hợp tham luận tại hội nghị.

Vai trò “Tư lệnh ngành” của Cục An ninh điều tra tiếp tục được phát huy. Đơn vị thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn xuyên suốt hệ lực lượng trong công tác điều tra, xử lý tội phạm; chủ động nhận diện, phát hiện, thông báo những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới; tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo lực lượng An ninh điều tra quyết liệt triển khai các kế hoạch, biện pháp điều tra, xử lý tội phạm; chỉ đạo hướng dẫn xuyên suốt theo hệ lực lượng từ cấp bộ đến cấp xã theo lĩnh vực, thẩm quyền của lực lượng An ninh điều tra. Chỉ đạo nhận diện các loại tội phạm mới nổi lên, diễn biến phức tạp; tội phạm chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu để chủ động tấn công, trấn áp với sự phân công, phân cấp cụ thể, thể hiện sức mạnh, bản lĩnh của lực lượng An ninh điều tra.

Công tác điều tra của lực lượng An ninh điều tra đã chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương…Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, điều tra, làm rõ vụ án và hành vi phạm tội của các đối tượng, đảm bảo phương châm “rõ đến đâu, xử lý đến đó”; “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm tiến độ, chất lượng điều tra các vụ án, nhất là các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Khởi tố, điều tra, xử lý nhiều vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, liên quan an ninh quốc gia, tham nhũng, kinh tế, công nghệ cao… Đồng thời, khởi tố, đấu tranh, làm rõ phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm như hành vi tạo lập, phát hành, bán tiền ảo, từ đó chiếm đoạt tiền của người đầu tư…

Trung tướng Hoàng Văn Hà và các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Hoàng Văn Hà, Cục trưởng Cục An ninh điều tra biểu dương và đánh giá cao kết quả lực lượng an ninh điều tra đạt được trong thời gian vừa qua; đồng thời nhấn mạnh, trong năm qua, lực lượng An ninh điều tra đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; chủ động nắm chắc tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược cho lãnh đạo Bộ Công an trong điều tra, xử lý tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, liên quan đến an ninh quốc gia và tội phạm khác được phân công theo thẩm quyền.

Công tác điều tra có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2025, tăng cả số vụ lẫn bị can; đã chủ động phát hiện các dấu hiệu tội phạm, mở rộng điều tra, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chất lượng điều tra ngày càng được nâng lên, tiến độ điều tra đảm bảo, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Đồng thời, lực lượng an ninh điều tra đã chủ động nhận diện được tội phạm, tập trung điều tra với các loại tội phạm có phương thức, thủ đoạn mới nổi lên; các đường dây tội phạm có tính chất xuyên quốc gia, liên quan đến nhiều tỉnh, thành, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm vũ khí, vật liệu nổ…Nhiều địa phương đã đạt được những kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu công tác.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Trung tướng Hoàng Văn Hà cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, rút kinh nghiệm.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục An ninh điều tra đã chỉ rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó có việc bắt, vận động đầu thú số đối tượng truy nã; việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; việc nâng cao chất lượng điều tra, xử lý một số vụ án; công tác chấp hành pháp luật và chế độ thông tin báo cáo.

Trung tướng Hoàng Văn Hà đề nghị các địa phương tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong phù hợp; xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm về số lượng, chất lượng… Làm tốt công tác giáo dục chính trị, ổn định tư tưởng, chăm lo đời sống cho CBCS. Cùng với đó, coi trọng công tác đào tạo và đào lại cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ An ninh điều tra có kiến thức rộng về chính trị, xã hội, văn hoá, có nghiệp vụ sắc bén và nắm vững pháp luật, ngoại ngữ, tin học; có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo…

Tại hội nghị, Công an các địa phương, các đơn vị phối hợp đã tiến hành tham luận; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của đơn vị, địa phương. Đồng thời, đề ra những giải pháp sát với thực tế với quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ và ngành Công an giao.