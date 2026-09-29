Bộ đội Biên phòng Hưng Yên cứu hộ kịp thời tàu cá bị cháy

Phương tiện tàu cá của ngư dân tỉnh Thanh Hóa bị cháy. (Ảnh Bộ đội biên phòng cung cấp)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cảng cửa khẩu Diêm Điền khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp các lực lượng tổ chức chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, hạn chế nguy cơ thiệt hại bảo đảm an toàn.

Các chiến sĩ biên phòng có mặt kịp thời tham gia chữa cháy. (Ảnh Bộ đội biên phòng cung cấp)

Tàu bị cháy tại tọa độ 200 30,996N-1060 38, 319E cách bờ khoảng 6 hải lý, trên phương tiện lúc bấy giờ có 12 thuyền viên.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng cảng cửa khẩu Diêm Điền tổ chức lực lượng gồm 10 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng xuồng BP 03-15 01 và các đồ dùng chữa cháy nhanh chóng cơ động đến hiện trường

Tàu cá được lai dắt vào bờ an toàn. (Ảnh Bộ đội biên phòng cung cấp)

Sau nhiều giờ khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy, đến 5 giờ 00 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, bảo đảm an toàn cho 12 thuyền viên, phương tiện cũng đã được lai dắt vào bờ.