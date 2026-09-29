Bộ đội Biên phòng Hưng Yên cứu hộ kịp thời tàu cá bị cháy
Vào hồi 3 giờ 48 phút ngày 29/9, Đồn Biên phòng cảng cửa khẩu Diêm Điền (Bộ đội biên phòng tỉnh Hưng Yên) nhận được tin báo của người dân về việc có 1 tàu cá biển kiểm soát TB97979/TS do ông Trịnh Tứ Bình (sinh năm 1964) quê quán tỉnh Thanh Hóa làm thuyền trưởng, bị cháy.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cảng cửa khẩu Diêm Điền khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp các lực lượng tổ chức chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, hạn chế nguy cơ thiệt hại bảo đảm an toàn.
Tàu bị cháy tại tọa độ 200 30,996N-1060 38, 319E cách bờ khoảng 6 hải lý, trên phương tiện lúc bấy giờ có 12 thuyền viên.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng cảng cửa khẩu Diêm Điền tổ chức lực lượng gồm 10 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng xuồng BP 03-15 01 và các đồ dùng chữa cháy nhanh chóng cơ động đến hiện trường
Sau nhiều giờ khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy, đến 5 giờ 00 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, bảo đảm an toàn cho 12 thuyền viên, phương tiện cũng đã được lai dắt vào bờ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bo-doi-bien-phong-hung-yen-cuu-ho-kip-thoi-tau-ca-bi-chay-post991832.html