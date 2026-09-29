Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI xem xét 44 dự án luật, nghị quyết quan trọng

Kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17-10, diễn ra trong khoảng 30 ngày làm việc, xem xét 44 dự án luật, nghị quyết quan trọng và nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền.

Theo báo cáo của Đảng ủy Chính phủ, dự kiến tại Kỳ họp thứ hai, Chính phủ sẽ trình Quốc hội 95 tài liệu, tờ trình, báo cáo, gồm: 44 dự án luật, nghị quyết; 8 tờ trình, báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác; 43 báo cáo gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, hai bên đã cơ bản thống nhất được những vấn đề lớn trong quá trình chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: VŨ HIẾU

Phối hợp từ sớm, làm rõ chính sách, bảo đảm chất lượng và khả năng tổ chức thực thi

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thường trực Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, giữa các cơ quan của Chính phủ với các cơ quan của Quốc hội. Thực tiễn từ đầu nhiệm kỳ cho thấy, khi hai bên cùng vào cuộc từ sớm, cùng làm rõ chính sách ngay từ đầu và cùng xử lý những vướng mắc trong quá trình chuẩn bị, thì vừa có thể đẩy nhanh tiến độ, vừa bảo đảm chất lượng công việc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VŨ HIẾU

Trước khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao của Kỳ họp thứ hai, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Đảng ủy tiếp tục đổi mới phương thức phối hợp, chuyển mạnh từ “phối hợp theo quy trình” sang “đồng hành từ đầu về chính sách”, qua đó nâng cao chất lượng quyết sách của Quốc hội và hiệu quả tổ chức thực thi của Chính phủ. Với những dự án lớn, phức tạp, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra phải trao đổi ngay từ khi hình thành phương án chính sách, không chờ đến khi hồ sơ hoàn tất mới chuyển sang nhau. Những vấn đề còn khác nhau phải được nhận diện sớm, bàn phương án cụ thể, vấn đề nào thuộc thẩm quyền Chính phủ thì Chính phủ chủ động quyết; vấn đề nào thuộc thẩm quyền Quốc hội thì phải chuẩn bị đầy đủ phương án, lập luận và đánh giá tác động để Quốc hội quyết định.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hình thành một nguyên tắc phối hợp rõ ràng: “Một vấn đề, một đầu mối; một chính sách, một phương án chính; một mốc tiến độ, một trách nhiệm đến cùng”.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu coi thực thi là một bộ phận của chất lượng lập pháp ngay từ khâu chuẩn bị. Khi xây dựng một dự án luật, bên cạnh câu hỏi quy định có đúng hay không, cần đồng thời trả lời những vấn đề như: Ai sẽ thực hiện? Nguồn lực ở đâu? Dữ liệu đã đầy đủ chưa? Địa phương có khả năng triển khai hay không? Các văn bản hướng dẫn thi hành đã sẵn sàng hay chưa? Đặc biệt, trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cùng với yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, các chính sách cần gắn chặt với nguồn lực và trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ phải chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng chính sách. Các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng thẩm tra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm cao nhất về việc chuẩn bị để báo cáo Quốc hội quyết định. “Ba trách nhiệm này phải gặp nhau ở một mục tiêu chung là bảo đảm các quyết sách đúng, khả thi và tạo ra giá trị phát triển”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nêu rõ, từ nay đến ngày khai mạc Kỳ họp thứ hai là giai đoạn cao điểm, Chủ tịch Quốc hội lưu ý “3 kỷ luật”. Cụ thể, kỷ luật về tiến độ: Không để hồ sơ chậm; kỷ luật về chất lượng: Không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ ra nghị trường Quốc hội thảo luận; kỷ luật về trách nhiệm: Không để việc chung mà không có người chịu trách nhiệm đến cùng.

Kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật

Phát biểu ý kiến, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ, phối hợp chặt chẽ của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội trong chuẩn bị Kỳ họp thứ hai và thời gian tới. Thủ tướng đề nghị các cơ quan của Chính phủ tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để triển khai thực hiện và chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VŨ HIẾU

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VŨ HIẾU

Thủ tướng cho biết, thời gian chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, nhiều dự án luật có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực, đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, có những vấn đề mới, khó, phức tạp và còn có ý kiến khác nhau. Do vậy, Thủ tướng nhấn mạnh: Yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành hồ sơ đúng hạn mà phải bảo đảm chính sách đúng, quy định rõ, đồng bộ, khả thi, tổ chức thực hiện được ngay sau khi được Quốc hội thông qua.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Thủ tướng cho biết, thời gian qua, Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết và các báo cáo trình Quốc hội. Các cơ quan của Chính phủ đã chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội trong thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý; chuẩn bị văn bản quy định chi tiết để hạn chế khoảng trống và độ trễ trong tổ chức thi hành.

Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các dự án luật có nội dung nhạy cảm, phạm vi tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... Đồng thời, nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến xác đáng, giải trình đầy đủ, thuyết phục để các luật khi được ban hành thực sự đi vào cuộc sống, tạo khung khổ pháp lý rõ ràng, minh bạch.

Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của Chính phủ tuyệt đối chấp hành quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật; không để lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối trong các văn bản, kể cả dự thảo luật, nghị quyết và các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn.