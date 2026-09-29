Đường khu Nam TP.HCM 3 ngày liên tiếp ngập vì triều cường

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews chiều 29/9, nước triều dâng cao khiến đường Nguyễn Bình (xã Hiệp Phước, TP.HCM) tiếp tục chìm trong nước. Có đoạn ngập khoảng nửa mét, lút bánh xe máy. Nhiều phương tiện chết máy khi cố vượt qua, số khác phải giảm tốc, men theo những phần đường cao hơn. Ảnh: Duy Hiệu.

Ôtô chạy qua tạo thành những đợt sóng nhỏ khiến việc di chuyển càng khó khăn. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp tuyến đường này ngập nặng do triều cường. Ảnh: Duy Hiệu.

Một người dân phải dắt bộ sau khi cố vượt qua vùng nước ngập. Ảnh: Duy Hiệu.

Vào 17h30, triều cường kênh Đôi gây ngập nặng tại khu vực phà Phú Định, đường Rạch Cùng (phường Bình Đông). Nước ngập vào giờ tan tầm khiến việc đi lại của người dân, học sinh khó khăn. Ảnh: Võ Kỳ.

Cùng thời điểm, triều cường gây ngập ở khu vực dân cư quanh chợ Mương Chuối (xã Hiệp Phước).

Tình trạng ngập do triều cường những ngày qua tập trung ở nhiều tuyến đường khu Nam TP.HCM như Nguyễn Bình, Nguyễn Hữu Thọ, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Lương Văn Quỳ, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Lương Bằng. Chiều 28/9, triều cường trên hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai dâng cao, nước từ các tuyến kênh rạch tràn lên đường, khiến nhiều khu vực thấp trũng ở phía Nam TP.HCM ngập đúng giờ tan tầm. Ảnh: Duy Hiệu.

Ông Trần Thế Bình, người dân sống tại đường Nguyễn Bình, cho biết mỗi tháng đường này ngập khoảng hơn 10 ngày, vài ngày cuối tháng và thêm vài ngày giữa tháng âm lịch. "Tôi sống ở đây hơn 50 năm, càng ngày nước triều cường càng dâng cao, ngày trước chỉ ngập mặt đường, sau đó ngập lên vỉa hè rồi vào nhà dân. Tôi xây nền nhà cao hơn mặt đường 1,5 mét để tránh ngập", ông Bình chia sẻ. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại một số khu vực, nước rút khá nhanh sau khi triều đạt đỉnh, nhưng những điểm trũng thấp vẫn bị ảnh hưởng. Các con hẻm thấp ở khu vực Nhà Bè cũng xuất hiện tình trạng nước len vào, khiến việc đưa xe ra vào và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Ảnh: Duy Hiệu.

Đợt triều này có khả năng đạt đỉnh trong ngày 29/9. Đỉnh triều buổi chiều có thể xuất hiện vào khoảng 18-20h. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước được dự báo khoảng 1,6-1,65 m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3. Ảnh: Duy Hiệu.

Chiếc xe ôtô vượt qua đoạn ngập trên đường Nguyễn Bình mà nước mấp mé nắp capo. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước trên các sông, kênh, rạch tại TP.HCM tiếp tục lên đến ngày 30/9. Ảnh: Duy Hiệu.