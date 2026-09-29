Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. (Ảnh: CTV)

Chiều 29/9, tại Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tới dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Hải Trâm, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải nhấn mạnh, để tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong giai đoạn mới, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan liên quan, trong đó có Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đối với công tác tham mưu, phục vụ ngày càng cao với nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng, có tính liên ngành, liên cơ quan; trong đó có nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước trong lĩnh vực tư pháp…

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, các nhiệm vụ này cần được xử lý nhanh hơn, đồng bộ và hiệu quả hơn, trong khi yêu cầu về kỷ luật, kỷ cương, chất lượng, tiến độ và chuyển đổi số ngày càng cao, đặc biệt trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang triển khai các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, trong đó có các nghị quyết về cải cách tư pháp với mục tiêu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Ba cơ quan đã phối hợp rà soát toàn diện quy chế phối hợp hiện hành, kế thừa nội dung đã được thực tiễn kiểm nghiệm; đồng thời sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với các đại biểu chứng kiến Lễ ký quy chế phối hợp. (Ảnh: CTV)

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng khẳng định, việc ký kết quy chế phối hợp lần này đánh dấu bước phát triển mới, đưa mối quan hệ công tác giữa các cơ quan đi vào chiều sâu, bài bản và hiệu quả hơn.

Quy chế đã cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng; đồng thời kế thừa những kết quả đã đạt được, quy định rõ hơn trách nhiệm của từng cơ quan, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của công tác tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước.

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến, việc ký kết quy chế có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm và sự thống nhất giữa các cơ quan trong tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước theo Hiến pháp và pháp luật.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới và những thay đổi của pháp luật, quy chế mới quy định toàn diện các nội dung phối hợp trọng tâm, gồm công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước; báo cáo công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật; công bố luật, pháp lệnh; phục vụ các chuyến thăm, làm việc của Chủ tịch nước tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tại buổi lễ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến đã ký Quy chế phối hợp công tác; bày tỏ tin tưởng, quy chế mới sẽ tạo chuyển biến rõ nét hơn trong công tác phối hợp giữa ba cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong giai đoạn mới.