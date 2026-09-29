Trồng rừng đạt 94,6% kế hoạch năm

Cùng với trồng rừng tập trung, toàn tỉnh đã trồng trên 7,5 triệu cây xanh phân tán, góp phần tăng diện tích cây xanh, cải thiện cảnh quan và bảo vệ môi trường.

Đảm bảo chất lượng cây giống phục vụ trồng rừng trên địa bàn tỉnh.

Để bảo đảm nguồn cây giống phục vụ trồng rừng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp trên địa bàn đã chuẩn bị hơn 81 triệu cây giống các loại. Việc kiểm tra, giám sát nguồn giống được tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng cây trồng.

Sau khi hoàn thành trồng mới, người dân các địa phương tập trung phát dọn thực bì, làm cỏ và chăm sóc cây, tạo điều kiện để rừng sinh trưởng, phát triển tốt. Ngành chuyên môn thường xuyên theo dõi diễn biến sâu, bệnh hại, hướng dẫn chủ rừng áp dụng biện pháp phòng trừ phù hợp.

Người dân chủ động làm cỏ, chăm sóc diện tích rừng trồng.

Cán bộ Kiểm lâm hướng dẫn người dân chăm sóc rừng.

Lũy kế 9 tháng năm nay, diện tích rừng bị sâu, bệnh hại là 109,6 ha, chủ yếu là sâu hại trên cây quế. Các diện tích bị ảnh hưởng đã được hướng dẫn phòng trừ, hạn chế thiệt hại.

Công tác khoanh nuôi tái sinh rừng đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã hoàn thành 1.318,2 ha, đạt 100% kế hoạch, góp phần phục hồi rừng tự nhiên, nâng cao khả năng phòng hộ và bảo vệ hệ sinh thái.

Thời gian tới, ngành kiểm lâm tiếp tục phối hợp với các địa phương chăm sóc diện tích rừng đã trồng; thường xuyên theo dõi, phòng trừ sâu bệnh và kiểm soát chất lượng cây giống; đồng thời đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm gắn với nâng cao chất lượng rừng.