Bài viết được bà Nguyễn Đức Thạch Diễm chia sẻ trên Facebook có nội dung như sau:

“BÌNH TÂM

Có những ngày, giữa một hành trình, chúng ta bỗng muốn chậm lại đôi chút. Nhìn khoảng trời phía trước, nghĩ về những điều đã qua, rồi nhận ra: còn biết trân trọng, còn muốn yêu thương, còn có những điều ý nghĩa để hướng tới — đã là một niềm hạnh phúc.

Đi qua những trải nghiệm trong cuộc sống, chúng ta dần hiểu rằng có những chuyện cần thời gian để sáng tỏ, có những điều phải học cách đặt xuống mới có thể bước tiếp nhẹ nhàng.

Bình tâm cũng cần được học mỗi ngày. Vẫn có những lúc buồn, những điều day dứt, những câu hỏi chưa tìm được lời giải. Nhưng rồi, chúng ta biết dành một khoảng lặng để hiểu cảm xúc của bản thân trước khi chọn một lời nói hay một cách ứng xử.

Có lẽ, trưởng thành là khi chúng ta biết nhìn một chuyện từ nhiều phía, hiểu rằng mỗi người đều có hoàn cảnh và những giới hạn riêng. Hiểu để bớt vội phán xét, bớt mong mọi việc phải diễn ra theo ý muốn, và biết dành sự bao dung cho cả người khác lẫn chính mình.

Chúng ta vẫn cần lên tiếng về điều quan trọng, giữ gìn những giá trị mình tin và đặt giới hạn khi cần thiết. Sau khi đã làm những việc nên làm, hãy cho lòng được nghỉ. Cuộc sống còn những người thương yêu, những công việc có ý nghĩa và bao điều đẹp đẽ để dành trọn sự quan tâm.

Những gì được trao đi bằng sự chân thành đều có giá trị, dù kết quả đôi khi khác với điều mong đợi. Mỗi lần biết lắng nghe, mỗi việc làm có ích, mỗi lựa chọn có trách nhiệm đều âm thầm bồi đắp con người chúng ta.

Theo năm tháng, những chuyện từng khiến chúng ta bận lòng có thể sẽ nhỏ lại. Điều còn ở lại là cách chúng ta đã sống, những tình cảm đã vun đắp và sự thanh thản khi nhìn lại chặng đường đã qua.

Mong mỗi ngày, chúng ta thêm một chút thấu hiểu, bớt một chút muộn phiền; đủ vững vàng để bước tiếp, đủ rộng lòng để yêu thương, và đủ bình tâm để trân trọng những gì đang có.

11.11.2026 — Lưu lại một chút suy ngẫm trên hành trình”.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, cựu Tổng Giám đốc Sacombank

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm sinh năm 1973, có học vị Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện Tài chính. Bà gia nhập Sacombank từ năm 2002, bắt đầu với công việc kế toán và từng bước đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong các lĩnh vực tín dụng, dịch vụ khách hàng, quản lý chi nhánh và xử lý nợ.

Năm 2014, bà được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Sacombank. Đến tháng 7/2017, bà trở thành Quyền Tổng Giám đốc, sau đó chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc. Trong gần 8 năm điều hành, bà gắn với giai đoạn Sacombank triển khai tái cơ cấu sau sáp nhập Ngân hàng Phương Nam, tập trung xử lý các khoản nợ tồn đọng và củng cố hoạt động kinh doanh.

Theo số liệu Sacombank công bố, giai đoạn 2016–2024, tổng tài sản ngân hàng tăng hơn 125%, dư nợ cho vay tăng 169%, huy động vốn tăng 121%. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng từ 156 tỷ đồng năm 2016 lên hơn 12.270 tỷ đồng năm 2024.

Tháng 5/2025, bà Diễm thôi giữ chức Tổng Giám đốc và chuyển sang vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT. Tuy nhiên, đến tháng 6/2025, bà có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân. Theo Báo cáo thường niên 2025, bà được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 23/12/2025. Đến tháng 4/2026, Đại hội đồng cổ đông Sacombank chính thức thông qua việc miễn nhiệm bà khỏi vị trí thành viên HĐQT.

Theo Nguyễn Đức Thạch Diễm, nguyên Tổng Giám đốc Sacomabank