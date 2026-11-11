Việt Nam xếp thứ 37 thế giới về năng lực cạnh tranh số

Ngay trong lần đầu chính thức tham gia WDAIR 2026, Việt Nam đạt vị trí thứ 37 trong số 70 nền kinh tế, đứng thứ 3 trong 6 nền kinh tế Đông Nam Á được đánh giá. Đây là kết quả tích cực, ghi nhận nỗ lực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thể hiện bước tiến trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc