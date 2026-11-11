Chuyển kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh số của Việt Nam năm 2026 thành hành động thực chất

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Lễ công bố kết quả của Việt Nam trong Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và Trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2026 (WDAIR 2026) - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Chiều 11/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Lễ công bố kết quả của Việt Nam trong Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và Trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2026 (WDAIR 2026) do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Nghiên cứu do Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD), Thụy Sĩ, thực hiện.

Dự sự kiện có đại diện các bộ, ngành, địa phương; tổ chức nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và cộng đồng doanh nghiệp.

Việt Nam xếp thứ 37 thế giới về năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo

Theo công bố của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngay trong lần đầu chính thức tham gia WDAIR 2026, Việt Nam đạt vị trí thứ 37 trong số 70 nền kinh tế, đứng thứ 3 trong 6 nền kinh tế Đông Nam Á được đánh giá.

Với vị trí thứ 37/70 nền kinh tế, Việt Nam nằm trong nhóm 50 nền kinh tế đứng đầu bảng xếp hạng ngay trong năm đầu chính thức tham gia. Tại Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 3 trong nhóm 6 nền kinh tế được đánh giá, gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Kết quả này ghi nhận những nỗ lực phát triển hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản trị.

Bên cạnh thứ hạng tổng thể, Việt Nam đạt thứ hạng đáng chú ý ở các nội dung thành phần, gồm thứ 13 về Ứng dụng AI, thứ 15 về Quản trị số và AI, thứ 21 ở nhóm Hiệu quả. Các kết quả này cho thấy những điểm mạnh của Việt Nam trong ứng dụng công nghệ số, AI và quản trị số so với các nền kinh tế tham gia đánh giá.

Đây là kết quả tích cực, ghi nhận nỗ lực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thể hiện bước tiến trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Vị trí của Việt Nam trong WDAIR 2026 là kết quả bước đầu đáng ghi nhận trong quá trình triển khai Nghị quyết, tạo thêm cơ sở để tiếp tục phấn đấu và nâng cao năng lực cạnh tranh số quốc gia.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu chuyển kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh số của Việt Nam năm 2026 thành hành động thực chất - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Tín hiệu tích cực đối với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh số của Việt Nam

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác phối hợp của Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan và sự hợp tác chuyên môn của Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD) để đánh giá năng lực cạnh tranh số và AI của Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt của tăng trưởng; chuyển đổi số làm thay đổi phương thức quản trị, sản xuất và cung cấp dịch vụ; AI đang mở ra một bước phát triển mới về năng suất, tri thức và năng lực sáng tạo. Cạnh tranh giữa các quốc gia ngày nay không chỉ dựa vào lợi thế tài nguyên, vốn hay lao động giá rẻ, mà ở khả năng làm chủ công nghệ, khai thác dữ liệu, phát triển nhân tài và đưa những ý tưởng mới vào cuộc sống.

Trong bối cảnh đó, năng lực cạnh tranh số và AI không chỉ đơn thuần là thứ hạng trên một bảng đánh giá. Đây còn là nguồn thông tin tham chiếu quan trọng về khả năng của mỗi nền kinh tế trong việc nắm bắt cơ hội, thích ứng trước biến động và tạo dựng lợi thế phát triển.

"Quốc gia nào đổi mới nhanh hơn, ứng dụng công nghệ hiệu quả hơn, sử dụng AI có trách nhiệm hơn sẽ có thêm cơ hội bứt phá. Đối với Việt Nam, đây vừa là thời cơ lớn, vừa là yêu cầu hành động cấp bách", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Nhận thức rõ xu thế đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu; đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á, nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển Chính phủ điện tử; thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển AI. Đây là những mục tiêu đòi hỏi chúng ta phải kiên trì đổi mới, nâng cao năng lực thực chất và vị thế quốc gia.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh kết quả được công bố hôm nay là tín hiệu tích cực đối với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh số tại Nghị quyết số 57-NQ/TW, là kết quả đáng ghi nhận, phản ánh những nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học và người dân.

Các đại biểu dự Lễ công bố - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Ưu tiên phát triển hạ tầng viễn thông thế hệ mới, hạ tầng dữ liệu, tài nguyên tính toán

Để biến dấu mốc hôm nay thành động lực phát triển lâu dài, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung vào 3 yêu cầu trọng tâm.

Theo đó, cần hành động quyết liệt hơn, thực chất hơn, tạo chuyển biến rõ nét hơn và có kết quả đo lường thực chất. Các bộ, cơ quan, địa phương cần tập trung nâng cao chất lượng thể chế, hiệu lực thực thi và chất lượng quản trị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu; tạo điều kiện để doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số và AI vào sản xuất, kinh doanh. Lấy sự hài lòng của người dân, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và năng suất của nền kinh tế làm thước đo; khắc phục tình trạng đầu tư, ứng dụng công nghệ nhưng hiệu quả thực tế còn hạn chế.

Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung đầu tư phát triển các nền tảng chiến lược, tạo dựng năng lực cạnh tranh trong tương lai. Ưu tiên phát triển hạ tầng viễn thông thế hệ mới, hạ tầng dữ liệu và tài nguyên tính toán, đồng thời có giải pháp giảm chi phí tiếp cận AI cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ chiến lược, đào tạo nhân lực AI đáp ứng nhu cầu thực tế; gắn đầu tư với khả năng khai thác và hiệu quả sử dụng. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là lực lượng tiên phong; viện nghiên cứu và trường đại học phát huy vai trò phát triển tri thức, công nghệ, nhân lực; bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu và sử dụng AI có trách nhiệm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chuyển hóa kết quả xếp hạng thành những chương trình hành động và giải pháp cải thiện cụ thể, thực chất, nhất là các chỉ số còn thấp.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu đầy đủ phương pháp luận mới của IMD, phân tích theo từng nhóm yếu tố, nhóm thành phần và chỉ tiêu; phân biệt dữ liệu thống kê với kết quả khảo sát, xác định đúng nguyên nhân của các điểm mạnh, đặc biệt là hạn chế trong một số chỉ số.

Trên cơ sở đó, đề xuất nhiệm vụ và giải pháp có trọng tâm, rõ cơ quan chịu trách nhiệm, sản phẩm đầu ra và cơ chế đánh giá định kỳ; ưu tiên các vấn đề về chất lượng thể chế, hiệu quả dịch vụ công, hạ tầng, nhân lực và chi phí ứng dụng AI.

Phó Thủ tướng mong muốn sự kiện này không dừng lại ở việc công bố một kết quả, mà mở ra một giai đoạn hành động mạnh mẽ hơn, phối hợp chặt chẽ hơn và đổi mới sáng tạo sâu rộng hơn. Với sự chung sức của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, giới khoa học và toàn xã hội, Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh số, làm chủ những cơ hội của AI và tạo ra những bước phát triển mới, nhanh hơn, bền vững hơn.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại Lễ công bố - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết, Bộ xác định rằng đây không phải là điểm kết thúc của một quá trình đánh giá, mà là khởi đầu cho một quá trình hành động trọng tâm, trách nhiệm và có lộ trình cụ thể.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ kịp thời nhận diện những điểm nghẽn, tham mưu và báo cáo Chính phủ để chỉ đạo xử lý những vấn đề liên ngành, liên lĩnh vực, góp phần tạo chuyển biến thực chất trong toàn hệ thống, nâng cao năng lực cạnh tranh số quốc gia và AI của Việt Nam.

Gia Huy