TP Hồ Chí Minh: Đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho nông dân

Nhiều vướng mắc về cơ chế xây dựng công trình phục vụ sản xuất, đầu ra nông sản, chuyển đổi số, vốn và phát triển mô hình nông nghiệp đa giá trị được đưa ra tại hội nghị.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh giải đáp kiến nghị, vướng mắc của nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp.

Dịp này, lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu sau hội nghị, những vướng mắc, khó khăn cần được tích cực theo dõi, tháo gỡ, qua đó giúp nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp yên tâm sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, một trong những vấn đề được nông dân quan tâm là cơ chế xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp. Bà Võ Thị Kim Đương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Quyết định số 90/2024/QĐ-UBND của UBND Thành phố giới hạn diện tích xây dựng công trình phụ trợ tối đa 1% và không quá 50 m² đối với khu đất từ 500 m².

Quy định này khiến nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị gặp khó khi bố trí nhà màng, khu sơ chế, kho bảo quản; trong khi các mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp cũng thiếu hướng dẫn cụ thể về công trình thiết yếu.

Từ thực tế đó, đại diện Hội Nông dân xã Hiệp Phước kiến nghị thành phố rà soát, điều chỉnh quy định theo hướng linh hoạt hơn về tỷ lệ diện tích, quy mô và loại công trình, phù hợp với từng mô hình sản xuất; đồng thời đơn giản hóa thủ tục để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư.

Ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, ông Võ Văn Lập, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh địa phương có hơn 700 hộ nuôi thủy sản lồng bè nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận thuê mặt nước, gây khó khăn cho việc tổ chức sản xuất và kết hợp phát triển du lịch cộng đồng.

Từ góc độ duy trì và phát triển sản phẩm, ông Nguyễn Hồng Quyết, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tỷ phú Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Long, cho biết các chủ thể OCOP phải đối mặt với nhiều chi phí khi thực hiện công nhận lại sản phẩm, từ kiểm nghiệm chất lượng, hoàn thiện bao bì, nhãn mác đến mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc. Trong khi đó, đầu ra sản phẩm vẫn còn gặp khó khăn.

Ông Quyết kiến nghị thành phố nghiên cứu hỗ trợ chi phí duy trì, nâng hạng sản phẩm OCOP; tăng cường kết nối với hệ thống phân phối hiện đại và có giải pháp bảo đảm việc thực hiện hợp đồng bao tiêu nông sản.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng quan tâm đến đầu ra sản phẩm, ông Lâm Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tuấn Ngọc cho rằng, hiện các hợp tác xã còn thiếu nhân lực vừa am hiểu nông nghiệp vừa có kỹ năng công nghệ; chi phí phần mềm, thiết bị và vận hành hệ thống cũng là gánh nặng.

Ông Tuấn kiến nghị Thành phố tổ chức đào tạo kỹ năng số theo hướng thực hành, hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận phần mềm, thiết bị truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Trao đổi tại hội nghị, bà Nguyễn Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đối với hoạt động nuôi thủy sản lồng bè, Sở sẽ rà soát, phân loại từng trường hợp theo loại đất, vị trí, chủ thể và hình thức sử dụng mặt nước để xác định phương án xử lý, thẩm quyền và quy trình phù hợp, không áp dụng một cách đồng loạt cho các trường hợp khác nhau.

“Về sản phẩm OCOP, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ hướng dẫn các chủ thể thực hiện thủ tục đánh giá, công nhận lại sản phẩm, hạn chế tình trạng hồ sơ phải bổ sung nhiều lần. Riêng chi phí kiểm nghiệm và truy xuất nguồn gốc, Sở ghi nhận kiến nghị để nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp”, bà Nguyễn Ngọc Thúy cho biết.

Ở khâu phân phối, ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành Công thương đang triển khai các chương trình kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương, hỗ trợ sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, hoạt động xúc tiến thương mại và thương mại điện tử. Chương trình Tick xanh trách nhiệm cũng là một kênh kết nối nhà cung cấp có trách nhiệm với hệ thống phân phối.

“Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình kết nối, đồng thời nghiên cứu các giải pháp phát triển logistics và kho lạnh nhằm hỗ trợ bảo quản, tiêu thụ nông sản”, ông Lê Huỳnh Minh Tú chia sẻ.

Các đồng chí chủ tọa hội nghị.

Trao đổi tại hội nghị, ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng nông dân không chỉ là người tạo ra nông sản an toàn, giữ màu xanh sinh thái cho đô thị, mà đang vươn lên trở thành "Nông dân thế hệ mới" - năng động, làm chủ công nghệ, làm kinh tế nông nghiệp và tích cực tham gia kiến tạo chính sách.

Do đó, giá trị của buổi đối thoại này phải được đo lường bằng những chính sách cụ thể được tháo gỡ và những chuyển biến thực chất trên đồng ruộng, trang trại, vùng nuôi và dưới từng mái nhà của người nông dân.

Ghi nhận các ý kiến nghị của nông dân, ông Lê Quốc Phong yêu cầu các Sở, ngành theo dõi, đôn đốc việc giải quyết theo tinh thần rõ người, rõ việc. Việc xử lý cần có phản hồi cụ thể để nông dân biết kiến nghị của mình đang được giải quyết đến đâu, tránh tình trạng ghi nhận nhưng chậm chuyển thành hành động.

Các nội dung thuộc trách nhiệm của nhiều cơ quan, cần xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, tiến độ và sản phẩm đầu ra; kiến nghị nào có thể giải quyết ngay phải tập trung triển khai, nội dung cần nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phải xác định thời hạn xử lý, vấn đề vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

“Hội Nông dân Thành phố tham mưu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố lập danh mục theo dõi việc giải quyết tám nhóm kiến nghị hôm nay, xác định "rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ sản phẩm - rõ thẩm quyền", trên tinh thần đối thoại để lắng nghe; lắng nghe để thấu hiểu; thấu hiểu để hành động; hành động để tạo ra chính sách và những thay đổi thực chất trong đời sống, sản xuất của nông dân”, ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.