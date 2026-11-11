Cần Thơ tổ chức Festival lúa gạo quốc tế lần thứ II với hơn 500 gian hàng

Chiều 11/11, UBND TP Cần Thơ phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thông tin về Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II – Cần Thơ năm 2026.

Ông Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi họp báo, chiều 11/11.

Phát biểu tại họp báo, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh: Đăng cai Festival là cơ hội để thành phố phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy hợp tác và đóng góp thiết thực cho ngành hàng lúa gạo.

Theo ông Tuyên, ngành hàng lúa gạo đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ, từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; từ sản xuất truyền thống sang sản xuất xanh, phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời, cần chuyển từ xuất khẩu gạo đơn thuần sang xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP thành phố Cần Thơ ước tăng 7,89%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,3%. Năm 2026, diện tích gieo trồng lúa của thành phố khoảng 708.000ha, sản lượng ước 4,66 triệu tấn. Diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP trên 2.580ha và theo hướng hữu cơ trên 20.700ha.

Quang cảnh buổi họp báo.

Thành phố tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương, viện, trường, doanh nghiệp và hợp tác xã triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Trọng tâm là phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, chuyển đổi số, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực chế biến, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường.

Theo ông Lê Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, Festival tổ chức tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, với chuỗi hoạt động triển lãm, trình diễn công nghệ, hội thảo, xúc tiến đầu tư và giao lưu văn hóa.

"Điểm nhấn là triển lãm "Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai", tái hiện quá trình phát triển nghề trồng lúa Việt Nam qua các thời kỳ. Không gian triển lãm giới thiệu thành tựu của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; sản phẩm gạo đặc sản, gạo hữu cơ, gạo chất lượng cao; công nghệ, máy móc, vật tư nông nghiệp hiện đại và các mô hình sản xuất lúa xanh, phát thải thấp", ông Tuấn chia sẻ.

Đơn vị đang thi công con đường lúa gạo.

Các hoạt động chuyên ngành tập trung vào trình diễn máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ gieo trồng lúa; hội thảo về khoa học công nghệ, số hóa và phát thải thấp; diễn đàn xúc tiến đầu tư FDI; hội thảo "Gạo xanh Việt Nam – Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế" và các cuộc gặp gỡ song phương.

Bên cạnh đó, Festival có các hội thi nghệ thuật từ lúa gạo, "Hương vị hạt ngọc Việt", sáng tạo lĩnh vực lúa gạo; tổ chức tham quan chợ nổi Cái Răng, các điểm du lịch sinh thái và xem chung kết đua ghe ngo lễ hội Oóc Om Bóc.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan rà soát tiến độ, kịch bản, phân công rõ trách nhiệm; chuẩn bị chu đáo nội dung chuyên môn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy.

Thành phố cũng chú trọng kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, quảng bá sản phẩm và điểm đến; tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp, góp phần lan tỏa hình ảnh Cần Thơ và thương hiệu gạo Việt Nam.

Lịch các hoạt động chính tại Festival Ngày 22/11, lúc 7h30, trình diễn máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ gieo trồng lúa tại ấp 4, xã Vị Thủy; lúc 20h khai mạc Festival tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế. Triển lãm "Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai" và các không gian trưng bày diễn ra từ ngày 22–25/11. Ngày 23/11, lúc 5h30 tổ chức tham quan chợ nổi Cái Răng; 8h diễn ra hội thảo "Tương lai hạt gạo xanh – Giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp"; 14h tổ chức diễn đàn xúc tiến đầu tư FDI. Cả hai hoạt động hội thảo và diễn đàn diễn ra tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ. Ngày 24/11, lúc 8h, diễn ra hội thảo "Gạo xanh Việt Nam – Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế" tại Trung tâm văn hóa và hội nghị Sóc Trăng; 12h30 tổ chức tham quan, xem chung kết đua ghe ngo lễ hội Oóc Om Bóc. Các hội thi trong khuôn khổ Festival diễn ra từ ngày 22–24/11. Ngày 25/11 tiếp tục các hoạt động triển lãm trước khi Festival kết thúc.