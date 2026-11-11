Đại gia Đài Loan chi 400 triệu USD thâu tóm chuỗi KFC và Pizza Hut tại thị trường Việt Nam cùng châu Á

Quy mô chuỗi thức ăn nhanh và định giá thương vụ triệu USD

Theo các nguồn tin Reuters, Uni President Enterprises đang tiến rất gần đến thỏa thuận mua lại Jardine Restaurant Group từ tập đoàn mẹ Jardine Matheson có trụ sở tại Hồng Kông. Các bên tham gia đàm phán có khả năng sẽ chính thức ký kết văn bản trước khi năm 2026 khép lại. Dù vậy, các điều khoản tài chính và pháp lý cuối cùng vẫn đang trong quá trình thảo luận chi tiết, do đó khả năng hoàn tất thương vụ chưa được bảo đảm tuyệt đối. Đại diện Jardine Matheson hiện từ chối bình luận về quá trình đàm phán, trong khi phía Uni President cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức nào về các thông tin trên.

Jardine Restaurant Group là một doanh nghiệp quy mô lớn trong ngành dịch vụ ăn uống khu vực. Công ty này hiện trực tiếp vận hành khoảng 1.000 cửa hàng thuộc hai thương hiệu KFC và Pizza Hut trải dài qua các thị trường Hồng Kông, Macau, Myanmar, Đài Loan và Việt Nam. Đi kèm với hệ thống điểm bán khổng lồ là lực lượng lao động lên tới 25.000 nhân viên. Ngoài hai thương hiệu thức ăn nhanh mang tính biểu tượng toàn cầu, doanh nghiệp này còn sở hữu PHD, một chuỗi pizza chuyên phục vụ khách mua mang đi hoạt động tại thị trường Hồng Kông.

Về hiệu quả tài chính, Jardine Restaurant Group tạo ra lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) dao động trong khoảng 35 đến 40 triệu USD mỗi năm. Với mức định giá giao dịch dự kiến được chốt ở con số 400 triệu USD, giá trị doanh nghiệp tương đương khoảng 10 đến 11,4 lần EBITDA. Sự hấp dẫn của hệ thống nhà hàng này từng thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư lớn trên thế giới. Vào tháng 5 năm 2026, quỹ đầu tư Carlyle Group và Yum China cũng nằm trong danh sách những tổ chức tài chính đánh giá cơ hội rót vốn để thâu tóm hoạt động kinh doanh này.

Chiến lược mở rộng của Uni President và lộ trình cơ cấu danh mục của Jardine Matheson

Đối với Uni President Enterprises, một trong những tập đoàn thực phẩm lớn nhất Đài Loan, việc mua lại Jardine Restaurant Group đánh dấu bước tiến quan trọng để mở rộng sự hiện diện trong lĩnh vực nhà hàng thức ăn nhanh. Tập đoàn này hiện đã có nền tảng vững chắc trong hệ sinh thái bán lẻ thông qua việc quản lý chuỗi cửa hàng tiện lợi Seven Eleven tại Đài Loan dưới pháp nhân President Chain Store, đồng thời tham gia kinh doanh chuỗi cà phê Starbucks qua pháp nhân President Starbucks Coffee. Nếu thương vụ thành công, Uni President sẽ bổ sung thêm hai trụ cột doanh thu mới là KFC và Pizza Hut, gia tăng sức mạnh cạnh tranh trong mảng dịch vụ tiêu dùng.

Về bức tranh tài chính, kết thúc năm 2025, Uni President ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 19,63 tỷ Đài tệ, tương đương khoảng 597 triệu USD, giảm 5,1% so với năm trước đó. Báo cáo thường niên của doanh nghiệp giải thích sự sụt giảm này xuất phát từ đà tăng của giá nguyên liệu cà phê và quá trình tái cơ cấu mảng thương mại điện tử. Bất chấp sự suy giảm về lợi nhuận, cổ phiếu Uni President trên thị trường chứng khoán không ghi nhận biến động lớn trong năm 2026, duy trì giá trị vốn hóa của toàn tập đoàn ở mức khoảng 13,1 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, việc rao bán Jardine Restaurant Group là một phần trong kế hoạch điều chỉnh danh mục đầu tư sâu rộng của Jardine Matheson, một tập đoàn đa ngành có lịch sử hoạt động lâu đời tại châu Á. Lộ trình cơ cấu này được thể hiện rõ nét qua các giao dịch tỷ USD từ đầu năm. Vào tháng 1 năm 2026, Jardine Matheson đã hoàn tất thương vụ mua lại toàn bộ cổ phần còn lại của tập đoàn khách sạn Mandarin Oriental với tổng giá trị 4,2 tỷ USD, chính thức đưa doanh nghiệp này chuyển sang mô hình công ty tư nhân. Tiếp nối sau đó vào tháng 8 năm 2026, Jardine Cycle and Carriage, một đơn vị thành viên của Jardine Matheson, đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ mạng lưới đại lý ô tô Mercedes Benz, Kia và Mitsubishi tại Singapore và Malaysia cho tập đoàn Chandra Asri Pacific của Indonesia. Giao dịch này thu về 265 triệu SGD, tương đương khoảng 207 triệu USD, bổ sung nguồn lực tiền mặt đáng kể cho tập đoàn.