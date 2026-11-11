Xuất khẩu sang Nhật Bản tăng 19%, Việt Nam xuất siêu 3,4 tỉ USD
Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại Việt Nam – Nhật Bản đạt 49,05 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 26,2 tỉ USD, tăng 19%; nhập khẩu đạt 22,8 tỉ USD, tăng 11,7%, đưa Việt Nam xuất siêu khoảng 3,4 tỉ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện sang Nhật Bản cùng tăng hơn 60%, trong khi dệt may tiếp tục dẫn đầu về kim ngạch.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/xuat-khau-sang-nhat-ban-tang-19-viet-nam-xuat-sieu-3-4-ti-usd.html