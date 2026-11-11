Xuất khẩu sang Nhật Bản tăng 19%, Việt Nam xuất siêu 3,4 tỉ USD

Trong 2 tháng cuối năm, cả nước cần đón khoảng 5,5-7,5 triệu lượt khách, tương đương bình quân 2,75-3,75 triệu lượt mỗi tháng, cao hơn đáng kể so với mức bình quân khoảng 1,95 triệu lượt/tháng của 10 tháng đầu năm. Kết quả này phụ thuộc lớn vào nỗ lực của từng địa phương trong việc hoàn thành chỉ tiêu được Chính phủ giao.