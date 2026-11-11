SIAL lần đầu đến Vietnam Foodexpo, mở rộng cơ hội giao thương

Ngày 11/11, Triển lãm quốc tế SIAL Vietnam 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện mở ra một nền tảng kết nối và giao thương quốc tế mới cho ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) đang phát triển tại Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 11/11 đến 14/11/2026, đồng thời với Triển lãm Vietnam Food Expo 2026, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam quy tụ hơn 200 thương hiệu đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ban tổ chức dự kiến hai triển lãm đồng thời sẽ thu hút hơn 20.000 lượt khách tham quan chuyên ngành.

Triển lãm quốc tế SIAL Vietnam 2026 chính thức khai mạc đồng thời với Triển lãm Vietnam Food Expo 2026 trong ngày 11/11.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Vietnam Foodexpo 2026 tiếp tục được củng cố vị thế thông qua sự kết hợp lần đầu tiên trong lịch sử với SIAL - một trong những thương hiệu triển lãm thực phẩm hàng đầu thế giới với hơn 60 năm tiên phong đổi mới trong ngành thực phẩm. Sự đồng hành này góp phần nâng tầm quy mô sự kiện lên mức lớn nhất từ trước tới nay với hơn 700 gian hàng từ 500 doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước (tăng gấp 1,5 lần năm 2025). Sự hiện diện của hơn 20 tỉnh, thành phố trong nước cùng sự góp mặt của các khu gian hàng quốc gia quy mô lớn đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đã biến Vietnam Foodexpo 2026 thành điểm hội tụ tinh hoa công nghệ, sản phẩm và giải pháp hàng đầu của ngành công nghiệp thực phẩm thế giới.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương)

Sự kiện cũng đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng mạng lưới SIAL tại khu vực Đông Nam Á, tạo cơ hội để các nhà sản xuất, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thực phẩm Việt Nam kết nối với các nhà mua hàng quốc tế, tiếp cận thị trường mới và thiết lập những mối quan hệ hợp tác thương mại tiềm năng.

Thông qua việc kết hợp mạng lưới kết nối quốc tế của SIAL cùng nền tảng thị trường nội địa của Vietnam Food Expo, hai triển lãm mang đến không gian giao thương toàn diện, thúc đẩy hoạt động tìm kiếm nguồn cung, kết nối đối tác và phát triển kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế, mở rộng mạng lưới phân phối và quảng bá sản phẩm đến các đối tác toàn cầu. Trong khi đó, các doanh nghiệp quốc tế có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về sự đa dạng của sản phẩm thực phẩm, năng lực sản xuất cũng như tiềm năng phát triển của thị trường F&B Việt Nam.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Triển lãm

Nhấn mạnh vai trò chiến lược của triển lãm trong khu vực, ông Henri Tan – Giám đốc điều hành SIAL Network khu vực ASEAN và Ấn Độ, chia sẻ: “Việt Nam sở hữu tiềm năng to lớn trong ngành thực phẩm và đồ uống toàn cầu. Chúng tôi nhận thấy cơ hội thúc đẩy nhiều doanh nghiệp trong nước đưa sản phẩm tiếp cận các thị trường quốc tế. Thông qua SIAL Vietnam và sự hợp tác với Vietnam Food Expo, chúng tôi mong muốn kết hợp thế mạnh của ngành thực phẩm trong nước với mạng lưới kết nối quốc tế của SIAL. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một nền tảng kinh doanh lâu dài, đồng hành cùng sự phát triển của ngành F&B Việt Nam.”

Tăng cường hợp tác, thúc đẩy ngành thực phẩm vươn ra toàn cầu

Trong khi đó, ông Rodolphe Lameyse, Tổng Giám đốc Khối Thực phẩm và Đồ uống, Tập đoàn Comexposim nhấn mạnh, chuỗi sự kiện đã mở ra một chương mới trong quan hệ giữa SIAL và Việt Nam. Với thị trường nội địa tăng trưởng, năng lực sản xuất vững mạnh và thương mại quốc tế mở rộng, Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai của ngành thực phẩm.

Ông Rodolphe Lameyse, Tổng Giám đốc Khối Thực phẩm và Đồ uống, Tập đoàn Comexposim.

"Với sự kết hợp hài hoà giữa khát vọng phát triển công nghiệp thực phẩm hiện đại và những giá trị di sản văn hoá ẩm thực đã khiến Việt Nam trở thành một đối tác đầy tiềm năng và phù hợp với định hướng phát triển của Mạng lưới SIAL. Đây cũng chính là tinh thần mà SIAL luôn theo đuổi. Cốt lõi của thương mại quốc tế là kết nối. Các triển lãm như ngày hôm nay sẽ thúc đẩy kết nối hai chiều bằng cách tạo điều kiện để các nhà sản xuất, thương hiệu Việt vươn mình ra thế giới, cũng là cơ hội để các công ty toàn cầu hiểu thêm về Việt Nam và tìm kiếm các đối tác mới. Chúng tôi tin rằng Việt Nam có thể đóng góp quan trọng vào tương lai của ngành thực phẩm toàn cầu. Do đó, SIAL Vietnam lần đầu tiên được tổ chức song song cùng với Vietnam Foodexpo sẽ mở ra cơ hội để tăng cường kết nối giữa Việt Nam và ngành thực phẩm thế giới", ông Rodolphe Lameyse nói.

Ban tổ chức dự kiến hai triển lãm đồng thời sẽ thu hút hơn 20.000 lượt khách tham quan chuyên ngành.

Vai trò của các nền tảng triển lãm quốc tế trong việc hỗ trợ ngành thực phẩm Việt Nam cũng được ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) ghi nhận và đánh giá cao. “SIAL Vietnam giúp các doanh nghiệp cà phê Việt Nam có cơ hội tiếp cận gần hơn với các nhà mua hàng quốc tế. Đây là dịp để doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm mới, quảng bá đặc trưng của từng vùng trồng và xây dựng các mối quan hệ hợp tác, từ đó mở rộng cơ hội tiếp cận những thị trường xuất khẩu mới. Trong bối cảnh SIAL tiếp tục mở rộng mạng lưới tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, triển lãm cũng tạo điều kiện để các nhà cung cấp quốc tế kết nối với doanh nghiệp Việt Nam và hiểu rõ hơn nhu cầu của thị trường trong nước”, ông Nguyễn Nam Hải cho biết.

Bên cạnh các hoạt động giao thương, khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm nhiều chương trình chuyên đề hấp dẫn như SIAL Vietnam Taste Theatre diễn ra trong hai ngày 11/11 và 12/11, cùng Giải vô địch Vietnam Barista & Bartender Championship 2026. Các hoạt động này góp phần tôn vinh sự sáng tạo trong nghệ thuật ẩm thực, đổi mới trong lĩnh vực đồ uống và tài năng của đội ngũ chuyên gia, nhân lực ngành F&B.

SIAL Network là mạng lưới triển lãm thực phẩm và đồ uống hàng đầu thế giới, quy tụ 17.000 đơn vị trưng bày và 700.000 lượt khách tham quan chuyên ngành đến từ 205 quốc gia thông qua hệ thống 12 triển lãm thường niên.