Kiatisuk tuyên bố về bầu Đức khi U23 Việt Nam thắng đậm Thái Lan

U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan 3-0 trên sân Pleiku, nhưng một câu chuyện khác cũng thu hút sự chú ý trong ngày hội bóng đá ở phố Núi. Kiatisuk Senamuang nhắc đến bầu Đức bằng sự trân trọng đặc biệt, với lời khẳng định rằng ông sẽ không bao giờ quên người từng trao cho mình cơ hội tại bóng đá Việt Nam.

“Dù hiện tại có làm việc ở đâu đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ quên ơn của người sếp này”, Kiatisuk chia sẻ khi nhắc đến bầu Đức.

Sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước Thái Lan, Kiatisuk bất ngờ nhắc bầu Đức bằng lời tri ân đầy xúc động và chân thành. Ảnh: HAGL FC

Đó không đơn thuần là một lời cảm ơn xã giao. Với Kiatisuk, bầu Đức là người đã mở ra một chương đáng nhớ trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Nhà cầm quân người Thái Lan từng dẫn dắt HAGL trong giai đoạn 2010-2011, sau đó trở lại phố Núi vào năm 2021 và tạo nên một hành trình đáng nhớ cùng đội bóng.

Bầu Đức từng đặt nhiều kỳ vọng vào Kiatisuk, không chỉ bởi danh tiếng của một huyền thoại bóng đá Thái Lan mà còn vì triết lý bóng đá đẹp, giàu cảm xúc mà ông theo đuổi. Sự trở lại của Kiatisuk cũng từng tạo nên làn sóng quan tâm lớn ở V.League, đưa HAGL trở thành một trong những đội bóng được chú ý nhất.

Điều đáng quý trong câu chuyện này là thời gian có thể thay đổi công việc, vị trí và môi trường bóng đá, nhưng không làm mất đi sự trân trọng dành cho người từng giúp đỡ mình. Kiatisuk hiện có thể làm việc ở một nơi khác, nhưng ông vẫn nhắc đến bầu Đức như một người sếp đặc biệt trong sự nghiệp.

Chiến thắng 3-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan càng khiến ngày hội tại Pleiku thêm nhiều cảm xúc. Trên sân cỏ, những cầu thủ trẻ Việt Nam tạo nên niềm vui cho khán giả bằng màn trình diễn thuyết phục. Ngoài sân, câu chuyện của Kiatisuk và bầu Đức gợi lại một phần ký ức đẹp về bóng đá phố Núi, nơi tình yêu bóng đá từng được vun đắp bằng niềm tin, sự tận tâm và những mối quan hệ vượt ra ngoài kết quả thắng thua.

Kiatisuk không còn dẫn dắt HAGL, nhưng những gì họ từng cùng nhau xây dựng đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng người hâm mộ. Và đôi khi, giá trị lớn nhất của bóng đá không nằm ở một danh hiệu, mà ở những tình cảm vẫn còn nguyên vẹn sau khi hành trình đã khép lại.