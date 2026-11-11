Giá vàng hôm nay (chiều 11-11): Lao dốc

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Riêng vàng miếng Phú Quý niêm yết ở mức 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng mua vào và giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Giá vàng nhẫn chiều nay ở các thương hiệu đồng loạt giảm mạnh.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 135,3 – 139,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng hôm nay (chiều 11-11): Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt giảm mạnh tại hầu hết các thương hiệu. Ảnh minh họa:doanhnghieptiepthi.vn

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 135,2 - 139,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 134,7 - 138,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng /lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

* Trên thị trường vàng thế giới, theo ghi nhận lúc 13 giờ ngày 11-11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch quanh mức 4.055,7 USD/ounce, tăng 21,9 USD/ounce so với rạng sáng nay.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,2 triệu đồng/lượng.

Ngày 10-11, Bộ Lao động Mỹ công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,4% sau điều chỉnh theo mùa, cao hơn mức dự báo tăng 0,3% của các nhà kinh tế. Mức tăng này chậm hơn mức 0,6% của tháng 9, nhưng cho thấy áp lực lạm phát vẫn dai dẳng.

CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3%, cao hơn dự báo tăng 0,2% và bằng mức tăng hằng tháng ghi nhận trong tháng 8 và tháng 9.

Việc giá cả tiếp tục tăng ở nhiều nhóm hàng cho thấy áp lực lạm phát không chỉ giới hạn trong lĩnh vực năng lượng. Điều này khiến kỳ vọng giá dầu thô giảm gần đây sẽ nhanh chóng kéo lạm phát trên diện rộng đi xuống trở nên phức tạp hơn.

Nhiều chuyên gia cho rằng, trong ngắn hạn, thị trường vàng thế giới chịu tác động từ kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ, đồng USD và nhu cầu tài sản an toàn. Đồng bạc xanh mạnh lên hoặc lợi suất trái phiếu tăng có thể tạo áp lực lên kim loại quý. Ngược lại, sự suy yếu của hai yếu tố này thường hỗ trợ giá vàng. Những thay đổi trong dữ liệu kinh tế và tâm lý nhà đầu tư có thể khiến giá biến động theo cả hai chiều.