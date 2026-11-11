VN-Index đảo chiều tăng gần 4 điểm, 167 cổ phiếu HoSE vẫn chìm trong sắc đỏ

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch 11/11 với nhiều nhịp biến động mạnh. Áp lực bán chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian khiến VN-Index liên tục dao động dưới mốc tham chiếu. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy gia tăng vào cuối phiên đã giúp chỉ số đảo chiều thành công.

Kết phiên, VN-Index tăng 3,83 điểm, lên 1.746,9 điểm. Dù chỉ số giữ được sắc xanh, độ rộng thị trường trên sàn HoSE vẫn nghiêng về bên bán với 167 mã giảm giá, trong đó có 3 mã giảm sàn. Ở chiều ngược lại, số cổ phiếu tăng là 142 mã, bao gồm 2 mã tăng trần.

Thị trường hồi phục cuối phiên nhưng 167 cổ phiếu HoSE vẫn giảm điểm.

Diễn biến này cho thấy nhịp hồi phục của chỉ số chưa đi kèm sự cải thiện đồng đều giữa các cổ phiếu. Một số mã vốn hóa lớn tăng giá đã góp phần nâng đỡ VN-Index, trong khi nhiều cổ phiếu vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong nước phần nào chịu ảnh hưởng từ diễn biến kém tích cực trên thị trường tài chính quốc tế.

Trước đó, trong phiên 10/11, chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm khi cổ phiếu Nvidia chịu áp lực bán mạnh. Cùng thời điểm, dữ liệu lạm phát tháng 10 của Mỹ tăng 0,4%, cao hơn dự báo, kéo lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vượt ngưỡng 5%.

Một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng cảnh báo khả năng tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12, trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn dai dẳng. Những diễn biến này làm gia tăng lo ngại về triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ và ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch trên các thị trường chứng khoán.

Tại thị trường trong nước, nhóm bất động sản tiếp tục đóng góp lực đỡ cho chỉ số, dù diễn biến giữa các cổ phiếu có sự phân hóa. VIC tăng 1,32%, NLG tăng 1,7%, VPI tăng 2,66% và SZC tăng 1,23%.

Ngược lại, áp lực bán xuất hiện tại KDH khi mã này giảm 2,52%, NVL giảm 2,76%, SJS giảm 2% và IJC giảm 2,17%.

Nhóm ngân hàng cũng không có sự đồng thuận rõ rệt. TPB tăng 3,15%, SHB tăng 2,29%, trong khi LPB, BID, VCB, EIB và OCB tăng dưới 1%.

Ở chiều giảm, STB, VPB, ACB, CTG và TCB đồng loạt điều chỉnh quanh 1%, góp phần kìm hãm đà phục hồi của thị trường.

Đối với nhóm chứng khoán, sắc đỏ chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian giao dịch. Các cổ phiếu VCK, HCM, TCX, VIX và SSI giảm quanh 1%. Trong khi đó, ORS, CTS, VCI, BSI, VDS và AGR vẫn duy trì được mức tăng phổ biến quanh 1%.

Ngoài nhóm bất động sản, một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các lĩnh vực khác cũng hỗ trợ VN-Index. GAS tăng 1,78%, POW tăng 1,6%, SAB tăng 1,05% và DMX tăng 1,46%.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng trong phiên 11/11, với giá trị chưa đạt 100 tỷ đồng.

VIC dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị khoảng 138 tỷ đồng. Xếp sau là POW với 78,07 tỷ đồng, VHM với 46,95 tỷ đồng và HDB với 42,04 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT là cổ phiếu chịu áp lực bán ròng lớn nhất từ khối ngoại, với giá trị hơn 48 tỷ đồng. NVL đứng tiếp theo với 39,15 tỷ đồng, ACB bị bán ròng 35,39 tỷ đồng và MBB là 29,18 tỷ đồng.