Xã, phường thương mại điện tử tạo động lực cho kinh tế số Đà Nẵng

Đưa sản phẩm quê lên “chợ số”

Nhiều xã, phường tại TP. Đà Nẵng đang chú trọng thúc đẩy thương mại điện tử thông qua tập huấn kỹ năng kinh doanh trực tuyến, tổ chức livestream bán hàng và hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số. Từ khu vực miền núi đến nông thôn, những hoạt động này từng bước giúp người dân thay đổi phương thức kinh doanh, đưa sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường rộng hơn.

Xã Trà Đốc tập huấn thương mại điện tử cho các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Hồi cuối tháng 10/2026, xã Trà Đốc đã tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng trên nền tảng số cho các hộ kinh doanh, hợp tác xã, nông dân và thanh niên. Chương trình thu hút 7 hộ sản xuất, kinh doanh cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, giới thiệu hơn 10 sản phẩm đặc trưng như nấm lim xanh, chả cá thác lác, mật ong rừng, thịt heo đen, cá rô phi sấy khô, chè dây, gạo rẫy, rượu cần và sản phẩm mây tre đan của đồng bào Ca Dong.

Thông qua tập huấn, học viên được hướng dẫn những kỹ năng cần thiết để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng trên môi trường trực tuyến. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động thực hành livestream bán hàng trên nền tảng TikTok thông qua tài khoản Tradocxanh. Các sản phẩm bản địa được giới thiệu trực tiếp đến người xem, giúp hộ sản xuất, kinh doanh làm quen với hình thức bán hàng mới và tương tác với khách hàng.

Một điển hình khác là xã Hòa Vang với mô hình Phiên chợ quê được tổ chức định kỳ hằng tháng, kết hợp giao thương trực tiếp với các hoạt động quảng bá, bán hàng trên môi trường số. Trong lần tổ chức thứ ba, ngày 15/8/2026, chương trình livestream thử nghiệm đạt 287.000 lượt tiếp cận, 12.352 lượt xem trực tiếp và phát sinh 39 đơn hàng trực tuyến. Đây là bước khởi đầu để các hộ kinh doanh, hợp tác xã làm quen với phương thức quảng bá, bán hàng trên nền tảng số.

Theo bà Đinh Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, địa phương xác định phát triển thương mại điện tử và kinh tế số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là phương thức mới để sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh. Thời gian tới, xã dự kiến nâng cấp kênh truyền thông Hòa Vang Green thành nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt của Phiên chợ quê Hòa Vang, kết nối với Sàn thương mại điện tử Đà Nẵng (Danang Trade) và các nền tảng lớn.

Sở Công Thương Đà Nẵng tập huấn 'Xã, phường thương mại điện tử' tại xã Hòa Vang.

Xây dựng chuỗi giá trị nông sản số từ cấp cơ sở

Theo ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại điện tử. Chỉ số Thương mại điện tử (EBI) của Đà Nẵng nhiều năm liền duy trì vị trí thứ 3 toàn quốc, sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Thành phố hiện có gần 500 sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu khác, tạo nguồn hàng có tiềm năng xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường thông qua các nền tảng trực tuyến.

Trong năm 2026, Sở Công Thương tổ chức thí điểm chương trình “Xã, phường thương mại điện tử” tại 5 địa bàn gồm các xã Trà Linh, Trà Leng, Hòa Tiến, Hòa Vang và phường Hội An, nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận phương thức kinh doanh trên môi trường số. Sở đã tổ chức 5 lớp tập huấn ở các địa phương này với gần 600 học viên tham dự.

Các lớp tập huấn được triển khai theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”, với sự tham gia hướng dẫn của chuyên gia đến từ TikTok và Canva. Người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã được hướng dẫn xây dựng hình ảnh, video quảng bá sản phẩm; tạo lập, quản lý gian hàng trực tuyến; thực hành livestream, quản lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng và thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đào tạo kỹ năng, Sở Công Thương còn tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại gắn với thương mại điện tử. Tiêu biểu là Phiên chợ thương mại điện tử kết nối sản phẩm truyền thống của vùng miền - Đà Nẵng 2026 (tháng 7/2026), với hơn 80 gian hàng; và sắp tới là Ngày hội thương mại điện tử kết nối sản phẩm địa phương – Đà Nẵng 2026 (từ ngày 13/11 - 15/11, tại phường Bàn Thạch).

Đánh giá kết quả bước đầu, ông Huỳnh Xuân Sơn cho biết, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số và khả năng tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử của người dân khu vực nông thôn. Các chủ thể sản xuất cũng quan tâm hơn đến chuẩn hóa hình ảnh, bao bì, nhãn hiệu, xây dựng nội dung số và tổ chức bán hàng trực tuyến.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Công Thương nhìn nhận chương trình năm 2026 chủ yếu tập trung vào giai đoạn khởi tạo năng lực và hỗ trợ tiếp cận thị trường. Hiệu quả về doanh thu, số đơn hàng và tỷ lệ duy trì hoạt động kinh doanh trực tuyến cần tiếp tục được theo dõi, thống kê để đánh giá đầy đủ. “Đưa nông sản lên sàn không phải là điểm kết thúc, mà là điểm bắt đầu của một chuỗi giá trị nông sản số”, ông Huỳnh Xuân Sơn nhấn mạnh.

TP. Đà Nẵng hướng tới xây dựng chuỗi giá trị nông sản số.

Thời gian tới, Sở Công Thương định hướng tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng chương trình theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; lựa chọn địa bàn có tiềm năng, nhóm sản phẩm có lợi thế để xây dựng mô hình điểm. Đồng thời, tăng cường đào tạo chuyên sâu tại cấp xã, hỗ trợ đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử, kết nối doanh nghiệp logistics, đơn vị thanh toán số và nhà cung cấp giải pháp công nghệ.

Mục tiêu đặt ra không chỉ là hỗ trợ các chủ thể đưa sản phẩm lên sàn mà còn hình thành năng lực kinh doanh số bền vững, có đơn hàng, doanh thu và khả năng tự vận hành. Qua đó, từng bước đưa thương mại điện tử trở thành kênh phân phối quan trọng, tạo thêm động lực tăng trưởng cho kinh tế cơ sở Đà Nẵng.

Đà Nẵng đẩy mạnh đưa thương mại điện tử về cấp xã, phường nhằm tạo cơ hội tiêu thụ và mở rộng thị trường cho nông sản, sản phẩm OCOP địa phương. Bằng việc tổ chức các khóa tập huấn "cầm tay chỉ việc", hỗ trợ kỹ năng livestream và bán hàng trên nền tảng số, thành phố giúp các hộ kinh doanh, hợp tác xã tại cơ sở từng bước nâng cao năng lực kinh doanh số, tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế địa phương.