Nơi đào tạo dàn lãnh đạo quyền lực của Sacombank, Geleximco, Hòa Phát, DOJI

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) giới thiệu nhiều sinh viên ưu tú của nhà trường. Đáng chú ý, danh sách quy tụ nhiều doanh nhân đình đám, hiện đảm nhiệm các chức vụ lớn như chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc tại các doanh nghiệp.

Hé lộ ngành học của dàn lãnh đạo ngân hàng

Trong số những cá nhân trưởng thành từ NEU có ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank). Ông từng là sinh viên ngành vật giá, khóa 22.

Nguồn: NEU.

Một lãnh đạo ngân hàng khác cũng xuất hiện trong danh sách là ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), đồng thời là Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Geleximco.

Ông Tiền là cựu sinh viên kế hoạch, khóa 24, thuộc khoa kế hoạch và phát triển. Cuối tháng 10 vừa qua, vị doanh nhân trở lại trường trong một chương trình giao lưu với sinh viên.

Tại buổi giao lưu, ông Tiền đã kể lại những kỷ niệm từ thời còn ngồi trên ghế giảng đường, trong đó có câu chuyện lựa chọn ngành kế hoạch với mong muốn trở thành một nhà quản lý trong tương lai. Theo ông, việc xác định mục tiêu từ sớm là động lực quan trọng để mỗi cá nhân không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và kiên trì theo đuổi định hướng nghề nghiệp.

Ông Vũ Văn Tiền giao lưu với sinh viên vào hồi cuối tháng 10. Ảnh: NEU.

Trong số những sinh viên tiêu biểu mà NEU đăng tải còn có bà Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB). Bà từng theo học lớp kế toán 39A, khóa 39, thuộc viện kế toán - kiểm toán.

Danh sách còn có ông Trần Minh Bình - Chủ tịch HĐQT VietinBank, đồng thời đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Ông là cựu học viên cao học Việt - Bỉ khóa 1 Solvay Business School (Trường Kinh doanh Solvay), Đại học Tổng hợp Tự do Bruxelles.

Trong khi đó, ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) là cựu sinh viên ngành công nghiệp, khóa 36.

Nguồn: NEU.

Lãnh đạo Hoà Phát, DOJI, Vietlott, Bảo Việt cũng là cựu sinh viên NEU

Trong danh sách cựu sinh viên do Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) công bố còn xuất hiện nhiều lãnh đạo doanh nghiệp. Điển hình là ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát. Thời còn ngồi trên ghế giảng đường, ông theo học chuyên ngành toán kinh tế, khóa 22.

Ông Long được biết đến với biệt danh “vua thép” của Việt Nam khi Hoà Phát luôn giữ được vị trí số 1 trong ngành thép Việt Nam, top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất trên thế giới tính đến cuối năm 2025.

Theo xếp hạng của Forbes, Chủ tịch Hoà Phát Trần Đình Long có khối tài sản lên tới 2,4 tỷ USD, xếp thứ 1.685 trong danh sách tỷ phú thế giới tính đến ngày 11/11.

Nguồn: NEU.

Ông Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse từng là sinh viên ngành kinh tế lao động, khóa 30, thuộc khoa kinh tế và quản lý nguồn nhân lực.

Một gương mặt khác là ông Nguyễn Thanh Đạm - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott). Ông từng theo học ngành tài chính, khóa 34, thuộc viện ngân hàng - tài chính của NEU.

Trong lĩnh vực vàng bạc có bà Đỗ Vũ Phương Anh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI. Theo giới thiệu của NEU, bà là cựu sinh viên ngành tài chính ngân hàng, khóa 40.

Nguồn: NEU.

Trong lĩnh vực bảo hiểm, ông Nguyễn Đình An - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, cũng được NEU giới thiệu là cựu sinh viên khóa 41.

Ở nhóm ngành hàng không có ông Lê Hồng Hà - Tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines). Ông Hà từng theo học ngành du lịch, khóa 31.

Cùng chuyên ngành “du lịch” khoá 31 tại NEU còn có ông Ngô Minh Đức - Chủ tịch CTCP Đầu tư và Phát triển HG Việt Nam (HG Invest).

Danh sách cựu sinh viên của NEU còn ghi nhận nhiều doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Có thể kể đến ông Đặng Quốc Chính - Chủ tịch CTCP Cơ điện Trần Phú (Trafuco), ông Nguyễn Đình Thắng – Chủ tịch Công ty TNHH Công nghệ Hồng Cơ, ông Phan Minh Chính - Chủ tịch Pro Sports Group…