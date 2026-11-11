Đằng sau đề nghị 60.000 nhân viên tự nghỉ việc của Microsoft

Microsoft triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện. Ảnh: Bloomberg.

Microsoft vừa triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện lớn nhất trong lịch sử dành cho khoảng 60.000 nhân viên. Động thái này khiến nhiều người bất an, dù công ty vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Theo New York Times, số người nhận đề nghị chiếm hơn 25% lực lượng lao động Microsoft. Ngay sau thông báo, nhiều nhân viên đã truy cập hệ thống nội bộ để kiểm tra quyết định sắp tới.

Những người đồng ý chấm dứt hợp đồng sẽ nhận ít nhất 8 tuần lương cơ bản, tùy theo vị trí và thâm niên. Nhân viên có thời hạn đến ngày 9/12 để quyết định và sẽ rời công ty vào cuối năm.

Lợi nhuận tăng, nhân viên vẫn lo mất việc

Đợt đề nghị nghỉ việc diễn ra khi Microsoft đang có kết quả kinh doanh tích cực. Chỉ 2 ngày sau thông báo, tập đoàn công bố lợi nhuận quý đạt 36,6 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ. Doanh thu của công ty đạt 92,3 tỷ USD.

Tuy nhiên, Microsoft đang tăng mạnh chi tiêu cho hạ tầng AI. Vốn đầu tư trong quý đạt 45,2 tỷ USD, tăng 30%. Phần lớn được sử dụng để phát triển trung tâm dữ liệu và năng lực điện toán.

Theo New York Times, sự thay đổi trong ưu tiên đầu tư đang ảnh hưởng đến tâm lý nhân viên. Những người được phỏng vấn cho biết họ phải đối mặt với áp lực ứng dụng AI, mức tăng lương thấp và nỗi lo mất việc kéo dài.

Microsoft chi tiêu mạnh cho hạ tầng AI trong năm 2026. Ảnh: Bloomberg.

Microsoft từng được xem là một trong những nhà tuyển dụng ổn định nhất ngành công nghệ. Dù mức lương có thể thấp hơn một số đối thủ, công ty nổi tiếng với chế độ phúc lợi và môi trường làm việc lâu dài.

Tuy nhiên, các đợt cắt giảm nhân sự liên tiếp đã làm thay đổi nhận định này. Microsoft đã sa thải 10.000 người năm 2023 và hơn 15.000 người năm 2025. Trong năm nay, khoảng 8.600 nhân viên tại Mỹ nhận đề nghị nghỉ việc tự nguyện vào mùa xuân. Đến giữa năm, công ty tiếp tục cắt giảm khoảng 4.800 vị trí.

Tính đến tháng 6, Microsoft có 223.000 nhân viên, giảm 5.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Bà Amy Coleman, Giám đốc nhân sự Microsoft, cho biết chương trình mới nhằm trao thêm lựa chọn cho những người muốn chuyển sang công việc khác. Theo bà, đề nghị nghỉ việc tự nguyện không xuất phát từ việc AI đang thay đổi công việc của nhân viên.

Áp lực AI lan rộng trong nội bộ

Bên cạnh nguy cơ mất việc, nhân viên Microsoft còn đối mặt với những yêu cầu mới về năng suất.

Một số người cho biết mức tăng lương theo thành tích năm nay thấp hơn dự kiến, thậm chí dưới 1%. Tại cuộc họp toàn công ty, câu hỏi về việc Microsoft chi hơn 100 tỷ USD mỗi năm cho AI nhưng giữ nguyên mức thưởng nhân viên đã thu hút hơn 80 lượt phản hồi.

Bà Gretchen Thomas, 57 tuổi, từng giữ vị trí trưởng nhóm thiết kế tại Microsoft, quyết định nghỉ việc vào tháng 9 sau 5 năm gắn bó. Theo tài liệu được New York Times thu thập, khoản thưởng cổ phiếu của bà bị giảm vì chưa thể hiện nhất quán tốc độ làm việc và tinh thần thử nghiệm các công nghệ AI mới.

Microsoft cắt giảm nhân sự để tập trung đầu tư vào AI. Ảnh: Bloomberg.

“Tôi không thể tin được tình hình lại trở nên tồi tệ đến vậy chỉ trong 3 năm qua”, bà Thomas chia sẻ.

Một số nhân viên khác cho biết họ muốn rời Microsoft nhưng lo ngại thị trường tuyển dụng công nghệ đang khó khăn. Những người quyết định ở lại cũng không chắc công ty sẽ tuyển nhân sự thay thế cho đồng nghiệp nghỉ việc.

Trước khi chương trình mới được công bố, một nhóm nhân viên hiện tại và cựu nhân viên đã lan truyền thư ngỏ, kêu gọi Microsoft để người lao động tham gia nhiều hơn vào các quyết định phát triển AI.

Nhóm này cũng đề nghị công ty không gắn mức độ sử dụng AI với chính sách khen thưởng hoặc kỷ luật. Trong khi đó, gã khổng lồ phần mềm khẳng định vẫn có hàng nghìn vị trí tuyển dụng.

Những diễn biến này cho thấy ngay cả tại một tập đoàn đang tăng trưởng mạnh, tương lai việc làm vẫn trở thành mối lo ngại khi AI làm thay đổi cách doanh nghiệp phân bổ nguồn lực và đánh giá nhân viên.