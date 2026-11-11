Dòng tiền nước ngoài trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gom hàng trong bối cảnh VN-Index rung lắc trên vùng 1.700 điểm. Ảnh: Nam Khánh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch 11/11 với diễn biến giằng co. Mở cửa, VN-Index nhanh chóng tăng lên trên 1.750 điểm, song đà đi lên không duy trì được lâu khi áp lực bán xuất hiện. Chỉ số sau đó liên tục rung lắc quanh vùng 1.740 điểm trong phần còn lại của phiên sáng.

Bước sang phiên chiều, áp lực điều chỉnh gia tăng khiến VN-Index có thời điểm lùi về quanh 1.735 điểm, thấp hơn hơn 8 điểm so với tham chiếu. Dòng tiền bắt đáy xuất hiện về cuối phiên giúp thị trường dần thu hẹp đà giảm.

Đáng chú ý, trong phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC), chỉ số VN-Index bất ngờ bật tăng mạnh, vượt trở lại mốc tham chiếu và đóng cửa gần mức cao nhất phiên.

Kết phiên, VN-Index tăng 3,83 điểm (+0,2%) lên 1.746,9 điểm; HNX-Index giảm 0,53 điểm (-0,2%) xuống 255,73 điểm, UPCoM-Index tăng 0,16 điểm (+0,1%) lên 121,57 điểm.

Thanh khoản tiếp tục là điểm trừ khi giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 15.000 tỷ đồng, trong đó riêng HoSE đạt khoảng 13.800 tỷ đồng, giảm gần 20% so với phiên trước.

Dù VN-Index lấy lại sắc xanh, độ rộng thị trường vẫn nghiêng nhẹ về bên bán. Toàn thị trường ghi nhận 319 cổ phiếu tăng giá (gồm 16 mã tăng trần), 332 cổ phiếu giảm (gồm 14 mã giảm sàn) và 890 cổ phiếu giữ tham chiếu.

Đáng chú ý, nhóm VN30 không có được diễn biến tích cực như chỉ số chung. Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn này đóng cửa giảm 5 điểm xuống 1.855 điểm với 11 mã tăng, 13 mã giảm và 6 mã đứng giá.

VN-Index tiến lên mức cao nhất nửa tháng. Ảnh: TradingView.

Động lực chính giúp VN-Index đảo chiều đến từ cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup. Mã chứng khoán này tăng 1,3% lên 245.200 đồng/cổ phiếu, qua đó đóng góp tới 5 điểm cho chỉ số chung.

Mức đóng góp của VIC thậm chí lớn hơn toàn bộ mức tăng 3,83 điểm của VN-Index, cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của cổ phiếu này trong phiên giao dịch hôm nay.

Bên cạnh VIC, một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng tăng điểm, hỗ trợ thị trường như VHM (+0,8%), VCB (+0,7%), GAS (+1,8%), BID (+0,8%), SHB (+2,3%), TPB (+3,2%) và HPG (+0,5%).

Ở chiều ngược lại, MCH là cổ phiếu gây áp lực lớn nhất lên VN-Index khi lấy đi 0,87 điểm. Theo sau là VPB (-1,1%), STB (-1,7%), VNM (-1,6%), MSN (-1,1%) và TCB (-0,7%).

Một điểm tích cực khác trong phiên là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Trên cả 3 sàn, khối ngoại mua ròng hơn 52 tỷ đồng. Đây cũng là phiên mua ròng thứ hai của nhóm nhà đầu tư này.

Trong đó, VIC dẫn đầu danh sách được mua ròng với gần 139 tỷ đồng, tiếp đến là POW (+78 tỷ đồng), VHM (+47 tỷ đồng), HDB (+42 tỷ đồng).

Ở chiều bán, FPT bị bán ròng mạnh nhất với hơn 48 tỷ đồng, theo sau là NVL (-39 tỷ đồng), ACB (-35 tỷ đồng), MBB (-29 tỷ đồng).