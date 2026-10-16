Biết hổ thẹn

Bấy giờ, trời gần về sáng, có một Thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài. Ánh sáng trên thân Thiên tử chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc.

Khi ấy, Thiên tử kia dùng kệ hỏi:

Thường hành tâm hổ thẹn,

Người này luôn luôn có,

Khéo xa lìa điều ác

Như tuấn mã nhìn roi.

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp:

Thường hành tâm hổ thẹn,

Người này thật ít có,

Khéo xa lìa điều ác,

Như tuấn mã nhìn roi.

Thiên tử kia lại nói kệ:

Từ lâu vốn biết Phật,

Đã được Bát-niết-bàn,

Mọi sợ hãi không còn,

Dứt ân ái thế gian.

Bấy giờ, Thiên tử kia nghe Đức Phật dạy xong đã hoan hỷ, tùy hỷ rồi biến mất.

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(1)Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. #E (T.02. 0099.578. 0154a06). Tham chiếu: Biệt Tạp. SI# (T.02. 0100.163. 0435b08); S.1.18 - I.7.