Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Lâm Đồng gặp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Các chiến sĩ Trường Sơn và đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Tham dự buổi gặp mặt có các nữ chiến sĩ Trường Sơn qua các thời kỳ cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đoàn thể địa phương.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và những đóng góp của lực lượng nữ chiến sĩ Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Cùng hát vang khúc quân hành

Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, hàng vạn nữ thanh niên xung phong, nữ bộ đội và công nhân giao thông đã gác lại tuổi thanh xuân, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hi sinh để mở đường, bảo đảm giao thông thông suốt trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Buổi gặp mặt là dịp tri ân những đóng góp, hi sinh của các thế hệ nữ chiến sĩ Trường Sơn; đồng thời góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên, phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường.

Nữ chiến sĩ Trường Sơn năm xưa

Thanh xuân gửi lại chiến trường

Các nữ chiến sĩ Trường Sơn năm xưa

Các cựu chiến binh đến chúc mừng đồng đội trong lễ kỷ niệm

Trở về sau chiến tranh, các nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy phẩm chất người lính, động viên nhau vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chủ tịch Hội Trường Sơn Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Ban Công tác nữ Trường Sơn

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình, góp phần lan tỏa truyền thống cách mạng và tinh thần cống hiến của các thế hệ nữ chiến sĩ Trường Sơn đến thế hệ trẻ.