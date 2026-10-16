Hai chuyến tàu Việt Nam vào top 20 đẹp nhất thế giới năm 2026

Việt Nam gây bất ngờ khi có hai đại diện góp mặt, trong đó tuyến Huế - Đà Nẵng đứng thứ 10, còn The Vietage by Anantara xếp thứ 14

Trong thời đại hàng không giúp rút ngắn khoảng cách giữa các thành phố xuống chỉ còn vài giờ, sức hấp dẫn của đường sắt lại được tìm thấy ở chính nhịp di chuyển chậm hơn.

Cửa sổ rộng mở ra những vùng cảnh quan khó quan sát từ đường bộ hay máy bay, toa tàu trở thành không gian thưởng thức ẩm thực, văn hóa và thiên nhiên, còn thời gian di chuyển được nâng lên thành một phần của trải nghiệm du lịch.

Đó cũng là tinh thần nổi bật trong bảng xếp hạng The Best Train Trips in the World: 2026 Readers’ Choice Awards do Condé Nast Traveler công bố mới đây.

Đây là hạng mục thuộc giải thưởng lần thứ 39, dựa trên bình chọn của độc giả. Năm nay, cuộc khảo sát thu hút 798.867 lượt bình chọn cho các trải nghiệm du lịch trên toàn cầu.

Condé Nast Traveler nhận định những chuyến tàu được yêu thích không chỉ vì đưa hành khách đi từ điểm này tới điểm khác của hành trình.

Giá trị quan trọng nhất là ở góc nhìn đặc biệt mà đường sắt mang lại: những dãy núi, vùng đồng quê, cánh đồng, làng mạc và cảnh quan tự nhiên hiện ra ở tầm mắt người đi tàu, với tốc độ đủ chậm để du khách cảm nhận rõ sự thay đổi của không gian.

Những khung cửa toa tàu lãng mạn của The Vietage by Anantara (Việt Nam)

Hai đại diện Việt Nam tạo ra sự khác biệt

Nếu phần lớn các chuyến tàu nằm trong nhóm đầu của bảng xếp hạng gắn với du lịch đường sắt hạng sang, hai đại diện Việt Nam lại mang hai câu chuyện rất khác.

Vietnam Central Heritage Connection đứng thứ 10, cao hơn The Vietage 4 bậc. Tuyến tàu di sản kết nối Huế và Đà Nẵng, khai trương đầu năm 2024, đưa hành khách đi qua đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, vịnh Lăng Cô và đèo Hải Vân trong khoảng ba giờ.

Condé Nast Traveler đặc biệt nhấn mạnh giá vé khoảng 11USD cho một chiều, mức thấp nhất trong danh sách. Trên tàu có các toa yên tĩnh dành cho nghỉ ngơi cùng hai toa cộng đồng tổ chức biểu diễn âm nhạc và múa truyền thống.

Từ một chuyến tàu thông thường, Vietnam Central Heritage Connection trở thành trải nghiệm khám phá di sản miền Trung.

Du khách đi qua ba lớp cảnh quan liên tiếp: vùng đầm phá, không gian biển và núi. Huế và Đà Nẵng vốn đã là những điểm đến có sức hút riêng, nhưng tuyến đường sắt tạo thêm một cách tiếp cận chậm, trực quan và giàu cảm xúc giữa hai đô thị.

Đây là điểm rất đáng lưu tâm đối với phát triển sản phẩm du lịch đường sắt Việt Nam.

Một sản phẩm được quốc tế yêu thích không nhất thiết phải bắt đầu bằng mức đầu tư xa xỉ. Cảnh quan đủ đẹp, câu chuyện đủ rõ, dịch vụ hợp lý và trải nghiệm có bản sắc vẫn có thể tạo ra sức hút lớn.

Trong khi đó, The Vietage by Anantara xếp thứ 14 đại diện cho hướng phát triển hoàn toàn khác là đưa tiêu chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp vào đường sắt.

Đây là toa tàu sang trọng kết nối Đà Nẵng với Quy Nhơn và Nha Trang dọc duyên hải miền Trung.

Thời gian tàu chạy tuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn kéo dài khoảng sáu giờ, phục vụ bữa ăn ba món lấy cảm hứng từ ẩm thực Việt Nam và Pháp. Tuyến Quy Nhơn - Nha Trang có dịch vụ trà chiều với các sản vật Việt Nam, trong đó có trứng cá muối, phô mai Việt Nam và trà cao cấp.

Condé Nast Traveler gọi The Vietage by Anantara là một trong những phương thức thuận tiện và giàu trải nghiệm nhất để di chuyển giữa các điểm đến nổi tiếng của miền Trung.

Trước đó, chính Condé Nast Traveler cũng dành nhiều sự quan tâm cho The Vietage by Anantara, mô tả đây là một toa tàu được thiết kế theo phong cách sang trọng, có sáu khoang riêng dành cho tối đa 12 hành khách.

Không gian sử dụng gỗ sáng màu, mây đan và quầy bar đá cẩm thạch, trong khi cửa sổ lớn mở ra đồng ruộng, vùng ven biển và những triền núi miền Trung.

Vietnam Central Heritage Connection lấy cảnh quan và di sản miền Trung làm giá trị cốt lõi

Chuyến tàu trở thành sản phẩm du lịch

Hai vị trí của Việt Nam trong top 20 chuyến tàu đẹp nhất thế giới năm 2026 có ý nghĩa lớn hơn một thứ hạng trên bảng bình chọn.

Điểm chung của các sản phẩm được Condé Nast Traveler lựa chọn là khả năng biến không gian di chuyển thành trải nghiệm điểm đến.

Ở vị trí số 1 bảng xếp hạng, Venice Simplon-Orient-Express hấp dẫn du khách bằng lịch sử, kiến trúc, ẩm thực và phong cách sống.

Với Glacier Express, hành trình đưa du khách qua những cảnh quan hùng vĩ của dãy Alps. Rocky Mountaineer khai thác vẻ đẹp của núi non và sông ngòi làm điểm nhấn cốt lõi của sản phẩm. Trong khi đó, Napa Valley Wine Train kết hợp trải nghiệm đi tàu với thưởng thức ẩm thực và rượu vang.

Hai sản phẩm Việt Nam cũng đi theo logic đó nhưng ở hai phân khúc khác nhau. Vietnam Central Heritage Connection lấy cảnh quan và di sản miền Trung làm giá trị cốt lõi. The Vietage by Anantara lấy ẩm thực, dịch vụ cao cấp và cảnh quan duyên hải làm điểm nhấn.

Sự xuất hiện đồng thời của hai sản phẩm ở hai phân khúc cho thấy dư địa của du lịch đường sắt Việt Nam còn rộng. Hệ thống đường sắt không nên chỉ được nhìn như phương tiện vận chuyển hành khách giữa các địa phương.

Những tuyến có cảnh quan đẹp có thể được thiết kế thành sản phẩm du lịch; các toa tàu có thể trở thành không gian ẩm thực; những điểm dừng có thể gắn với di sản, làng nghề, nghệ thuật trình diễn và đời sống địa phương.

Quan trọng hơn, đường sắt tạo ra một lợi thế mà nhiều loại hình vận chuyển khác khó thay thế, du khách có thời gian để nhìn ngắm và cảm nhận Việt Nam.

Đó là khoảng thời gian đủ dài để những cánh đồng lúa, mái nhà, làng quê, đầm phá, biển và núi lần lượt đi qua khung cửa những toa tàu.

Với du khách quốc tế, những hình ảnh ấy tạo thành câu chuyện về đất nước trước khi họ bước xuống ga. Cùng một cung đường có thể mở ra một cách cảm nhận khác về những vùng đất quen thuộc của du khách trong nước.

The Vietage by Anantara lấy ẩm thực, dịch vụ cao cấp và cảnh quan duyên hải làm điểm nhấn

Việt Nam đang có cơ hội lớn với du lịch đường sắt

Việc hai sản phẩm Việt Nam cùng góp mặt trong bảng xếp hạng năm 2026 cũng phản ánh sự thay đổi trong cách du khách đánh giá một chuyến đi.

Tốc độ không còn là tiêu chí duy nhất. Cảm xúc, cảnh quan, văn hóa, ẩm thực, sự thuận tiện và khả năng kết nối với điểm đến ngày càng trở thành phần quan trọng của trải nghiệm.

Bảng xếp hạng của Condé Nast Traveler cho thấy, một chuyến tàu hấp dẫn không nhất thiết phải có giá vé đắt đỏ. Dù là những chuyến tàu xa xỉ có giá hàng nghìn USD hay tuyến tàu tại Việt Nam chỉ khoảng 11 USD, điều quan trọng vẫn là trải nghiệm mà hành trình mang lại cho du khách.

Với Việt Nam, đây là gợi ý đáng giá cho việc phát triển các sản phẩm du lịch mới trên nền hạ tầng đường sắt hiện hữu.

Những tuyến có cảnh quan đặc sắc như Hà Nội - Lào Cai, Huế - Đà Nẵng, Đà Nẵng - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Nha Trang hay các tuyến kết nối với những trung tâm di sản có thể được tiếp cận theo nhiều cấp độ dịch vụ.

Một mặt có thể phát triển những chuyến tàu phổ thông giàu trải nghiệm với giá hợp lý, tập trung vào cảnh quan, văn hóa và nghệ thuật địa phương. Mặt khác có thể xây dựng các toa tàu cao cấp, kết hợp ẩm thực, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ cá nhân hóa.

Bài toán quan trọng là tạo ra lý do để du khách muốn lên tàu, chứ không phải tìm một phương tiện để đến điểm đến.

Condé Nast Traveler đã đưa hai sản phẩm Việt Nam vào cùng một bảng xếp hạng với những biểu tượng đường sắt của châu Âu, Thụy Sĩ, Canada, Scotland, Australia, Peru và châu Phi.

Nếu được tiếp tục đầu tư đúng hướng, đường sắt có thể trở thành một không gian kể chuyện đặc biệt của du lịch Việt Nam: để du khách không chỉ đến một vùng đất, mà còn cảm nhận vùng đất ấy qua từng khung cửa toa tàu.

Venice Simplon-Orient-Express (châu Âu) đứng đầu danh sách những chuyến tàu tốt nhất thế giới năm 2026

20 chuyến tàu được độc giả Condé Nast Traveler yêu thích nhất năm 2026:

1. Venice Simplon-Orient-Express (châu Âu)

2. Rovos Rail (châu Phi)

3. Rocky Mountaineer (Canada)

4. Golden Eagle Danube Express (châu Âu)

5. Andean Explorer (Peru)

6. The Ghan (Australia)

7. Hiram Bingham, A Belmond Train (Peru)

8. Glacier Express (Thụy Sĩ)

9. British Pullman (Anh)

10. Vietnam Central Heritage Connection (Việt Nam)

11. Eastern & Oriental Express, A Belmond Train (Đông Nam Á)

12. Napa Valley Wine Train (Mỹ)

13. Royal Scotsman, A Belmond Train (Scotland)

14. The Vietage by Anantara (Việt Nam)

15. The Canadian (Canada)

16. Canyon Spirit (Mỹ)

17. Bernina Express (Thụy Sĩ)

18. Indian Pacific (Australia)

19. Golden Eagle Silk Road Express (Trung Á)

20. Jungfrau Railway (Thụy Sĩ)