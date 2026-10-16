Hội chợ Du lịch Tây Bắc mở rộng thị trường cho nông sản, sản phẩm OCOP vùng cao

Hội chợ Du lịch Tây Bắc và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP năm 2026 chính thức khai mạc sáng nay, tại phường Nghĩa Lộ (Lào Cai). Những sản phẩm mang đặc trưng của các địa phương Tây Bắc được giới thiệu cùng các hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa và ẩm thực, tạo thêm điểm đến cho du khách trong dịp Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Các đại biểu dự buổi khai mạc Hội chợ.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ trong buổi khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Tổ chức Hội chợ nhấn mạnh: “Việc quảng bá hình ảnh du lịch phải luôn song hành với xúc tiến tiêu thụ sản phẩm địa phương”.

Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Tổ chức Hội chợ.

Theo ông Cường, hội chợ được tổ chức theo hướng chú trọng trải nghiệm thực tế và giao thương, tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, hợp tác xã, chủ thể OCOP và hệ thống phân phối.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc tạo điểm nhấn tại không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm địa phương.

Hội chợ kéo dài đến ngày 21/10. Ban Tổ chức kỳ vọng các hoạt động tại sự kiện sẽ mở ra cơ hội ký kết hợp đồng kinh tế, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa nhà sản xuất với doanh nghiệp phân phối, dịch vụ, qua đó đưa sản phẩm đặc trưng Tây Bắc đến nhiều thị trường hơn.

Những làn điệu dân ca được trình diễn ngay tại các gian hàng, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Tây Bắc tới người dân và du khách.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận tại hội chợ, ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, kỳ vọng những sự kiện xúc tiến thương mại gắn với du lịch như tại Mường Lò là cơ hội quan trọng để sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của đồng bào vùng sâu, vùng xa tiếp cận thị trường tại các tỉnh, thành phố lớn.

Ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp

Theo ông Dự, thông qua hoạt động quảng bá và kết nối giao thương, sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số có thêm cơ hội tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại, đồng thời giới thiệu những câu chuyện, giá trị văn hóa gắn với sản phẩm tới du khách trong nước và quốc tế.

Ông Dự cũng đánh giá việc duy trì các chương trình xúc tiến thương mại, triển lãm và quảng bá sản phẩm tại nhiều vùng miền đã giúp người sản xuất có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận những sản phẩm có chất lượng và phương thức sản xuất tốt hơn. Đây là cơ sở để các hợp tác xã, hộ sản xuất vùng khó khăn từng bước cải thiện chất lượng hàng hóa, hướng tới nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, bảo vệ môi trường và nâng cao trách nhiệm với người tiêu dùng.

Đông đảo người dân có mặt tại hội chợ để thăm quan, mua sắm

Hội chợ diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” và màn đại Xòe đoàn kết với sự tham gia của 2.026 nghệ nhân, diễn viên, góp phần quảng bá di sản văn hóa Xòe Thái cùng những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng Tây Bắc.