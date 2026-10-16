Trao thiếp mừng và quà của Chủ tịch nước dành tặng cụ bà tròn 100 tuổi tại xã Ninh Hải

Sáng 16-10, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cùng đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và lãnh đạo UBND xã Ninh Hải đã đến thăm, trao thiếp mừng thọ, quà tặng của Chủ tịch nước cho cụ Nguyễn Thị Thiểu, 100 tuổi, trú tại thôn Phương Cựu 1, xã Ninh Hải.

Cụ Nguyễn Thị Thiểu nhận thiếp mừng thọ và quà tặng của Chủ tịch nước.

Lãnh đạo Sở Y tế đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt và gửi lời chúc thọ đến cụ. Đồng thời, trao thiếp mừng thọ và quà tặng của Chủ tịch nước, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi.

Hoạt động góp phần động viên tinh thần người cao tuổi, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.