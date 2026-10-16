Hỗ trợ mô hình 'Vườn hoa phụ nữ - sắc mới thôn quê' tại xã Tân Cương
Ngày 16-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với xã Tân Cương tổ chức bàn giao cây giống, phân bón hỗ trợ thực hiện mô hình “Vườn hoa phụ nữ - sắc mới thôn quê” tại xóm Guộc, xã Tân Cương. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10).
Tại chương trình, Hội LHPN tỉnh đã bàn giao 102 cây hoa mẫu đơn và hơn 200kg phân bón để triển khai trồng hoa trên tuyến đường dài 600m tại xóm Guộc.
Đây là 1 trong 4 mô hình “Vườn hoa phụ nữ - sắc mới thôn quê” do Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh hỗ trợ các xã phấn đấu đạt mục tiêu nông thôn mới trong năm 2026, gồm: Tân Cương, Phú Đình, La Bằng, Bình Yên.
Việc hỗ trợ cây giống, phân bón nhằm cụ thể hóa tiêu chí “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), góp phần thực hiện phong trào xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới thông minh.
Thông qua chương trình, cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân có thêm điều kiện chỉnh trang khuôn viên gia đình, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cảnh quan nông thôn, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới của xã Tân Cương trong năm 2026.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/ho-tro-mo-hinh-vuon-hoa-phu-nu-sac-moi-thon-que-tai-xa-tan-cuong