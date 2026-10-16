Hưng Yên tổ chức Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Kế hoạch số 368/KH-UBND về việc tổ chức Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026. Lễ hội được tổ chức trong 6 ngày, từ ngày 19 đến ngày 24.10 (tức từ ngày mùng 10 đến hết ngày 15 tháng 9 năm Bính Ngọ), tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, xã Vũ Tiên.

Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026 được tổ chức từ ngày 19 – 24.10

Lễ hội được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh công lao của Đức Thánh Không Lộ Thiền sư và các bậc tiền nhân, nhân vật lịch sử được thờ tại di tích.

Đồng thời, đây là dịp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, tâm linh của nhân dân và du khách; tạo điều kiện để du khách tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật và phong tục, tập quán truyền thống được lưu giữ tại chùa Keo.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh là đơn vị chủ trì tổ chức lễ hội; Sở VHTTDL là cơ quan chủ trì tham mưu và tổ chức thực hiện, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND xã Vũ Tiên và các địa phương trong khu vực Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo.

Lễ khai mạc diễn ra từ 19h30 đến 21h30 ngày 19.10 tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo. Từ 19h30 - 20h00 là chương trình dâng hương; từ 20h10 -21h30 diễn ra chương trình khai mạc với màn nghệ thuật khai từ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn khai mạc, đánh trống khai hội và chương trình nghệ thuật chào mừng.

Trong lễ hội, phần lễ gồm các nghi lễ truyền thống như: Lễ khai chỉ, Lễ rước Đức Thánh, múa rối chầu Thánh, múa trải cạn, múa ếch vồ, Đêm Hội hoa đăng, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt và hoạt động tế lễ của các đoàn tế, nhân dân, tín đồ Phật tử được tổ chức.

Cùng với các nghi lễ truyền thống, phần hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian, tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng và trải nghiệm cho nhân dân, du khách.

Một số hoạt động nổi bật gồm: du thuyền hát hội, giao lưu các câu lạc bộ Chèo; têm trầu cánh phượng; trưng bày nhiếp ảnh, mỹ thuật chùa Keo; thi cờ tướng; Giải Lân Sư rồng tỉnh Hưng Yên mở rộng năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm chủ trì cuộc họp tổ chức Lễ hội chùa Keo

Thông qua các hoạt động của lễ hội, tỉnh Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá giá trị văn hóa của chùa Keo và hình ảnh vùng đất, con người Hưng Yên; tăng cường kết nối, xây dựng các sản phẩm, chương trình và tour du lịch văn hóa, góp phần thu hút du khách, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và kinh tế - xã hội của địa phương.

Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026 là một trong những hoạt động văn hóa tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, đồng thời tạo điểm nhấn thu hút Nhân dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, qua đó quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Hưng Yên.

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động lễ hội được tổ chức đúng quy định của pháp luật, thiết thực, an toàn, tiết kiệm; nội dung phong phú, đa dạng, hấp dẫn, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong, mỹ tục và bản sắc văn hóa của đất, người Hưng Yên.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm được chú trọng. Các lực lượng chức năng xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho đại biểu, nhân dân và du khách.

Tại cuộc họp báo cáo công tác tổ chức lễ hội chùa Keo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao.

Sở VHTTDL phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện rà soát, hoàn thiện kịch bản khai mạc, phân công cụ thể nhiệm vụ từng bộ phận, chuẩn bị chu đáo các điều kiện hậu cần; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch trước, trong và sau lễ hội.