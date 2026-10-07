Biến 'trâu lành thành trâu què'!

Nhiều đoạn bê-tông mặt đường bị khoan đục rồi... để đó.

- Chuyện đường vẫn còn lưu thông được nhưng đơn vị thi công đã khoan, đục nham nhở rồi… để đó.

- Tuyến đường nào vậy Tư?

- Tuyến đường Hồ Chí Minh qua TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi xuống cấp sau gần 20 năm khai thác. Trước thực trạng đó, cuối năm 2025, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất Bộ Xây dựng chủ trương đầu tư Dự án tăng cường mặt đường, cải tạo các vị trí nguy hiểm, mất ATGT một số đoạn tuyến. Theo đó, phạm vi đầu tư được đề xuất gồm 3 đoạn có tổng chiều dài 65km; trong đó đoạn 1 có tổng chiều dài hơn 15km qua địa bàn xã Khâm Đức và đoạn 2 dài hơn 26km trên địa bàn xã Phước Năng (TP Đà Nẵng). Dự án sẽ thay thế lớp mặt đường bằng bê-tông xi-măng bằng kết cấu áo đường bê-tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm. Cùng đó là xây dựng 2 làn xe cơ giới và gia cố 2 lề đường để các phương tiện xe công nông, xe máy, xe đạp lưu thông hỗn hợp.

- Cụ thể là đoạn nào trên tuyến vậy Tư?

- Đoạn từ thôn Lao Đu (xã Khâm Đức) giáp với xã Bến Giằng (Đà Nẵng) đó Bề Tui. Những mảng bê-tông bị khoan phá khiến mặt đường gồ ghề, lồi lõm. Phương tiện phải giảm tốc, né tránh. Xe máy càng khó đi. Ô-tô cũng không phải lúc nào “êm chuyện”. Theo phản ánh của người dân, đường cũ dù xuống cấp vẫn còn có thể đi. Đến khi thi công, mặt đường bị khoan đục nhưng công đoạn tiếp theo chưa triển khai thì tình trạng đi lại lại càng khó khăn. Đây chính là điều người dân bức xúc.

- Vậy chủ đầu tư nói sao?

- Liên quan tiến độ dự án, trước đó ông Nguyễn Thanh Bình (Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III) cho biết, tình trạng khan hiếm vật liệu, biến động giá ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ. Đây cũng là tình hình chung tại nhiều địa phương. Theo ông Bình, cần chờ điều chỉnh giá để tiếp tục triển khai dự án.

- Theo Bề Tui, một dự án giao thông lớn càng không thể nói làm là làm ngay. Nhưng từ góc nhìn người đi đường, lại có một câu hỏi khá đơn giản: Nếu biết còn vướng vật liệu, giá cả và tiến độ, tại sao phải khoan đục mặt đường từ trước rồi để kéo dài? Phá dỡ mặt đường là một phần của quá trình thi công, nhưng phá dỡ đến đâu, thi công đến đó mới hạn chế được tác động đến giao thông. Nếu chưa thể triển khai ngay thì ít nhất cũng phải có giải pháp bảo đảm mặt đường an toàn cho phương tiện. Thiết nghĩ, các đơn vị liên quan sớm tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ và đặc biệt sớm có giải pháp xử lý những vị trí đã khoan đục nhưng còn dang dở.