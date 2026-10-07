Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng vững mạnh qua diễn tập
Trong hai ngày (6 và 7-10), Bộ CHQS tỉnh Lào Cai tổ chức diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ năm 2026 với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang tỉnh vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.
Theo đánh giá của Ban tổ chức, cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn và hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu đề ra. Quá trình diễn tập, các thành phần trong khung tập đã nắm chắc nguyên tắc, phương pháp tiến hành; tổ chức điều hành cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ, tuần tự các bước theo quy định.
Công tác tham mưu tác chiến được triển khai chặt chẽ, vận dụng linh hoạt lý luận vào điều kiện thực tiễn của lực lượng vũ trang tỉnh. Các hội nghị Đảng ủy, hội nghị do người chỉ huy chủ trì được tổ chức đúng trình tự, bảo đảm đầy đủ nội dung. Cán bộ tham gia tập bài trên từng cương vị đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nắm vững lý luận, vận dụng linh hoạt vào xử trí các tình huống, sát với yêu cầu thực tiễn chiến đấu.
Thông qua diễn tập giúp cán bộ, chỉ huy các cấp rèn luyện phương pháp, tác phong công tác; nâng cao khả năng nắm, đánh giá tình hình, tham mưu xử trí các tình huống và tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ khi xuất hiện những tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh.
Đồng thời, từ kết quả diễn tập tạo cơ sở để Bộ CHQS tỉnh Lào Cai tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các phương án tác chiến; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nang-cao-chat-luong-huan-luyen-xay-dung-luc-luong-vung-manh-qua-dien-tap-1059728