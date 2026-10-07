Giới thiệu cuốn sách mới do Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ làm chủ biên

Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an dự buổi lễ.

Cùng dự lễ ra mắt sách còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Học viện An ninh nhân dân, nhiều cơ quan nghiên cứu, đào tạo; các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu khách mời và tập thể các tác giả cuốn sách.

Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành; Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu tại lễ ra mắt sách.

Cuốn sách “Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Lễ ra mắt sách “Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới” là sự kiện thiết thực, hướng tới Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số Công an nhân dân (10/10), nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tại Việt Nam, cùng với việc triển khai Luật An ninh mạng năm 2018, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026) đã xác lập cơ sở pháp lý điều chỉnh các hoạt động liên quan đến dữ liệu cá nhân trong môi trường số. Công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện nay đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa giải pháp công nghệ và ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân trên không gian số.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại lễ ra mắt sách.

Trong thực tiễn, bảo vệ dữ liệu cá nhân đang đứng trước nhiều thách thức lớn. Chỉ từ những thao tác đơn giản hằng ngày như nhấp chuột, chia sẻ bài viết, tìm kiếm thông tin cho đến sử dụng dịch vụ trực tuyến và thực hiện giao dịch trên môi trường số, người dùng đều có nguy cơ mất quyền kiểm soát thông tin, đe dọa trực tiếp đến tài chính, quyền riêng tư và danh tính cá nhân.

Cuốn sách “Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới” tập trung làm rõ nhận thức về không gian mạng và dữ liệu cá nhân; tình hình và thực tiễn bảo vệ dữ liệu cá nhân; những vấn đề đặt ra và các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Phát biểu tại Lễ giới thiệu cuốn sách, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhận định, bằng cách tiếp cận hệ thống và liên ngành, cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc quản lý, khai thác, bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số.

GS.TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ ra mắt sách.

Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân khẳng định cuốn sách là cẩm nang hữu ích để nghiên cứu, giảng dạy tại các trường, học viện trong CAND.

Theo PGS.TS Vũ Trọng Lâm, kỷ nguyên số đòi hỏi mỗi người không chỉ biết sử dụng thành thạo công nghệ, mà quan trọng hơn là phải nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Đây là "lá chắn" giúp phòng ngừa rủi ro, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay lộ lọt thông tin cá nhân trên không gian mạng. Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng, với giá trị nội dung khoa học và thực tiễn sâu sắc, cuốn sách là tài liệu tham khảo giá trị cho công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách, quản lý nhà nước, giảng dạy và học tập.

Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành cũng khẳng định, cuốn sách là một tài liệu nghiên cứu giá trị, giải quyết những thách thức cấp bách phát sinh từ sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển vượt bậc, dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trở thành một loại “tài sản số” đặc biệt - một tài nguyên chiến lược của mỗi quốc gia trong thế kỷ XXI. Loại dữ liệu này không chỉ định hình hành vi của người dùng và định hướng chính sách, mà còn tác động trực tiếp đến các lựa chọn cá nhân. Khi giá trị kinh tế của dữ liệu càng lớn, nguy cơ bị tấn công và xâm phạm càng cao, đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác bảo vệ và quản trị.

Các ý kiến phát biểu tại lễ ra mắt sách đều khẳng định giá trị, ý nghĩa đặc biệt của cuốn sách “Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Theo Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân cho biết, Học viện được Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ giao nhiệm vụ phối hợp cùng với các đơn vị liên quan để tổ chức xuất bản cuốn sách. Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cùng rất nhiều lần toạ đàm, góp ý, chỉnh sửa, cuốn sách đã được hoàn thiện, ra mắt bạn đọc.

Với dung lượng gần 300 trang, gồm 3 chương, cuốn sách đã làm rõ vai trò, vị trí rất quan trọng của dữ liệu cá nhân trên không gian mạng và nhận diện tác động của dữ liệu cá nhân đối với đời sống xã hội, chỉ rõ nguy cơ lộ lọt, mất dữ liệu cá nhân. Cuốn sách đồng thời đưa ra những kết quả nghiên cứu, giải pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân trong kỷ nguyên số.

Thượng tướng, PGS. TS Trần Quốc Tỏ cùng ông Vũ Trọng Lâm trao sách tặng các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ.

Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên nhấn mạnh, đây là một trong những cuốn sách hết sức quan trọng, là cẩm nang hữu ích để nghiên cứu, giảng dạy tại các trường, học viện trong CAND. Sau lễ ra mắt sách, Học viện An ninh nhân dân sẽ quán triệt sâu sắc và truyền tải cụ thể những quan điểm, nội dung của Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ và tập thể tác giả cuốn sách trong quá trình đào tạo, giảng dạy của Học viện, phục vụ sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự cũng như xây dựng lực lượng CAND trong kỷ nguyên mới.

Ban tổ chức trao Bằng khen của Bộ Công an, Bằng khen của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách.

Trân trọng cảm ơn tập thể tác giả, đặc biệt là chủ biên – Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ đã dành tâm huyết , trí tuệ để nghiên cứu, công bố công trình có ý nghĩa thiết thực đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong kỷ nguyên phát triển mới, Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Đại tá, TS Phạm Thị Thuý Hằng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh đều khẳng định: Cuốn sách có ý nghĩa rất quan trọng góp phần nâng cao nhận thức và vị trí, vai trò của dữ liệu cá nhân trong xã hội số. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các cán bộ, chiến sĩ CAND, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, giá trị của dữ liệu cá nhân, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, quản lý và sử dụng dữ liệu, đồng thời nâng cao năng lực nhận diện, đấu tranh với những hành vi lợi dụng dữ liệu cá nhân để thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng sách cho đại diện các cơ quan Trung ương, Bộ Công an và các đại biểu tham dự; đồng thời biểu dương, tặng Bằng khen của Bộ Công an, Bằng khen của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong quá trình nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách.