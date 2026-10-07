Cà Mau: Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đê Biển Đông

Dự án xây dựng, nâng cấp đê Biển Đông qua tỉnh Cà Mau có tổng chiều dài tuyến 13,96km (bao gồm chiều dài cầu, cống). Tuyến đê được thiết kế với chiều rộng mặt đê 9m, bề rộng mặt đường 8m.

Trong đó, đoạn từ kênh Ba Lợi đến kênh Huyện Kệ đi qua địa bàn hai xã Đông Hải và Long Điền có chiều dài hơn 12km.

Ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng ngày 7/10 cho thấy, trên toàn tuyến, công tác thi công đang diễn ra khẩn trương.

Tại đoạn qua khu vực cống Nông Trường, đơn vị thi công vừa hoàn thành thảm bê tông nhựa nóng, chờ hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Trong khi đó, đoạn qua khu vực trung tâm hành chính xã Đông Hải và đường dẫn vào cầu Cái Cùng đã hoàn thành thảm lớp đá dăm cấp phối; các nhà thầu đang tập trung máy móc, thiết bị, sẵn sàng thảm bê tông nhựa ngay khi thời tiết thuận lợi.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Đông Hải cho biết, địa phương đang phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư) để đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau khẳng định, công trình dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ trong năm 2026. Ban đang sát sao chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh khối lượng còn lại nhằm sớm đưa tuyến đường vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tuyến đê Biển Đông sau khi hoàn thành không chỉ tạo thành trục giao thông đường bộ ven biển quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương mà còn đóng vai trò là tuyến đê phòng hộ trọng yếu giúp chống xâm nhập mặn, ngăn sạt lở bờ biển và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.