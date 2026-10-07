Tăng cường hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam và Liên bang Nga

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trao đổi với các đại biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương)

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Phương, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị thông báo với đoàn những thành tựu kinh tế xã hội nổi bật của Việt Nam, đó là sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt hơn 60 lần, từ mức 8 tỷ USD năm 1986 lên hơn 514 tỷ USD vào năm 2025. Đời sống của người dân được nâng cao về mọi mặt; hệ thống kết cấu hạ tầng, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được mở rộng; vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Trong 5 năm trở lại đây, dù bối cảnh thế giới có nhiều biến động, Việt Nam là một trong số ít các nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam cũng được đánh giá là một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng của khu vực, có sức hút lớn về đầu tư nước ngoài, tham gia sâu vào các chuỗi sản xuất và thương mại toàn cầu.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương)

Chia sẻ về định hướng chính sách phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới, đồng chí đặc biệt giới thiệu hai mốc phát triển quan trọng mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định, đó là, đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong giai đoạn 2026-2030, phấn đấu đạt tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10%/năm trở lên. Để đạt các mục tiêu phát triển đề ra, Việt Nam đã tiến hành cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị. Mục tiêu là giảm tầng nấc trung gian, phân định rõ trách nhiệm, tăng phân cấp, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Đồng chí cũng cho biết, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế-xã hội; định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế-xã hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương)

Về mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đồng chí nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu. Đây là quan điểm hoàn toàn nhất quán với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, năng lượng. Đồng chí mong muốn hai bên tích cực đẩy mạnh trao đổi, hợp tác để cùng phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn công tác của Liên bang Nga cảm ơn đồng chí Trưởng ban đã dành thời gian tiếp; đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam trong những năm qua và vai trò của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Hai bên đã trao đổi về việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong bối cảnh đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam; thảo luận về những lĩnh vực hợp tác trọng tâm và tiềm năng trong thời gian tới.