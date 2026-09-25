Biên cương vui hội Trăng rằm

Tham dự chương trình có Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Si Ma Cai cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong và ngoài xã.

Các đại biểu dự chương trình.

Phát biểu tại đêm hội, đồng chí Nguyễn Thị Kiều Oanh - Phó Chủ tịch UBND xã Si Ma Cai nhấn mạnh, chăm lo, bảo vệ và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gia đình và toàn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND xã Si Ma Cai Nguyễn Thị Kiều Oanh phát biểu tại chương trình.

Việc tổ chức Tết Trung thu không chỉ mang đến niềm vui cho thiếu nhi mà còn góp phần tạo môi trường để các em được giao lưu, rèn luyện, phát triển toàn diện; đồng thời giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và chủ quyền biên giới quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND xã đề nghị các đơn vị, trường học, các thôn, tổ chức chính trị - xã hội và các gia đình tiếp tục quan tâm, dành những điều kiện tốt nhất cho trẻ em được học tập vui chơi và phát triển toàn diện.

Màn múa lân thu hút người dân và trẻ em theo dõi.

Chương trình thu hút 15 đội thi đến từ các thôn, trường học trên địa bàn xã tham gia hội thi trang trí đèn lồng và trưng bày mâm cỗ trung thu. Những chiếc đèn lồng được thiết kế công phu cùng các mâm cỗ nhiều màu sắc tạo nên không khí sôi nổi, đậm nét văn hóa truyền thống trong đêm hội vùng biên.

Trong khuôn khổ chương trình, các em thiếu nhi được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tham gia rước đèn, phá cỗ và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, trò chơi.

Trao quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao 80 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập. Trong đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em xã Si Ma Cai trao 45 suất, Hội Khuyến học xã trao 15 suất và Quỹ hỗ trợ Hằng Đại An (Hà Nội) trao 20 suất.

Trao giải cho các đội thi.

Ban tổ chức chương trình trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho 15 đội thi với nội dung thi trang trí, rước đèn lồng và thi mâm cỗ Trung thu.

Một số hình ảnh của chương trình:

Đông đảo người dân, du khách tham gia chương trình "Biên cương đêm hội trăng rằm".

Văn nghệ tại chương trình.

Mâm cỗ Trung thu do các đội thi trình bày.

Người dân và các em nhỏ tham gia rước đèn.

Chương trình thu hút đông người dân theo dõi, tham gia.