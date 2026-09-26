Rộn ràng 'Đêm hội Trăng rằm' ở Yên Xuân

Chương trình do Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Xuân tổ chức.

Phát biểu tại đêm hội, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Xuân Trần Đức Thanh, gửi lời chúc mừng và những tình cảm tốt đẹp nhất tới các em thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu. Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần tạo môi trường để các em được vui chơi, học tập, phát triển toàn diện.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền cùng các em thiếu nhi xã Yên Xuân. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền trao quà tới các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng 30 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, với trị giá 30 triệu đồng.

UBND xã Yên Xuân trao tặng 74 suất quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt, trị giá 74 triệu đồng; đồng thời trao tặng 52 suất quà cho các em vượt khó vươn lên trong học tập, với trị giá 15,6 triệu đồng.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của các em nhỏ trong "Đêm hội Trăng rằm". Ảnh: PV

Trong không khí vui tươi, rộn ràng của "Đêm hội Trăng rằm", các em thiếu niên, nhi đồng đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm không khí Tết Trung thu.

Các em cũng được giao lưu, tham gia các trò chơi vui nhộn, giải câu đố, giao lưu với các nhân vật Trung thu và thưởng thức màn múa lân sôi động, tạo nên không khí hào hứng, phấn khởi và để lại nhiều kỷ niệm đẹp.