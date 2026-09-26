Gợi ý 6 món mặn đậm đà, ăn với cơm quá hợp cho những ngày mùa thu

1. BA CHỈ KHO DƯA

Nguyên liệu:

- 300g thịt ba chỉ

- 250g dưa cải chua.

- Hành khô, nước màu dừa (nước hàng), muối, nước mắm, tiêu, đường.

Cách làm:

- Thịt ba chỉ rửa sạch, để ráo, thái miếng.

- Hành khô bóc vỏ, rửa sạch, đập giập, bằm nhỏ.

- Dưa cải chua rửa sơ, vắt nhẹ cho dưa ra bớt nước để khi kho dưa giòn hơn.

- Sau đó ướp thịt ba chỉ với xíu muối, tiêu, nước màu dừa, xíu đường và hành khô băm nhỏ ở trên để khoảng 15-20 phút.

- Cho thịt đã ướp ở trên vào nồi kho, đảo cho thịt săn lại. Thêm 1 chén nước sôi vào nồi, kho nhỏ lửa khoảng 10 phút. Sau đó cho dưa vào đảo đều, kho thêm khoảng 12-15 phút.

- Tắt bếp, thêm 1/2 thìa nước mắm cho thơm, đảo đều nêm nếm vừa ăn là được. Tuỳ vào bạn muốn ăn thịt mềm hay không thì tăng giảm thời gian kho tuỳ ý nhưng dưa cải nên kho trong thời gian khoảng 15 phút để dưa ngấm gia vị và vẫn giữ được độ giòn.

Món này ăn với cơm trắng thực sự ngon đặc biệt trong những ngày trời mát mẻ như thế này.

2. TRỨNG KHO THỊT

Chuẩn bị:

- 300g ba chỉ lợn ngon, 5 quả trứng gà, gừng, rượu nấu ăn, đường phèn, nước tương nhạt, nước tương đen, dầu hào

Cách làm:

- Thịt ba chỉ mua về rửa sạch, thái miếng vừa để kho.

- Trứng gà luộc chín, bóc vỏ.

- Cho một ít dầu ăn vào nồi, cho thịt ba chỉ vào chiên sơ, cho tứa bớt mỡ thừa. Chiên vàng đều hai mặt.

- Lúc này, thêm 2 muỗng canh nước tương nhạt, 1 muỗng cà phê nước tương đậm, 1 muỗng cà phê dầu hào, vài lát gừng lát, 1 muỗng cà phê đường phèn, 1 bát ăn cơm nước, đậy vung, đun trên lửa lớn và đun trong một giờ. Lưu ý, gia vị có thể điều chỉnh lại theo khẩu vị của gia đình cho vừa miệng. Để ý canh lửa để không bị cháy nồi.

- Sau đó thả trứng vào, nấu thêm nửa giờ nữa ở lửa nhỏ hoặc cho đến khi nước thịt cạn gần hết.

Lúc này thịt kho có màu cánh gián đẹp mắt mà không cần nước hàng.

Thịt, trứng đều mềm, đậm đà rất thích hợp cho cả người già và trẻ nhỏ ăn với cơm.

3. BA CHỈ XÀO MẮM RUỐC

Chuẩn bị:

- Thịt ba chỉ: 300-350g

- 1 muỗng canh Mắm ruốc Huế

- 3-4 cây sả, 2 trái ớt, 4-5 tép tỏi, đường, dầu ăn.

Cách làm:

Thịt ba chỉ rửa sạch, để ráo nước, thái miếng mỏng như các món rang, xào.

Sả rửa sạch, đập giập, băm nhỏ. Tỏi bóc vỏ, rửa sạch, đập giập, băm nhỏ. Ớt bỏ cuống, rửa sạch, bỏ bớt hạt rồi băm nhỏ.

Cho mắm ruốc vào 1 bát ăn cơm, thêm khoảng 1/2 bát nước, khuấy đều, để lắng rồi gạn bỏ phần cặn.

- Cho thịt vào chảo đảo sao cho thịt săn, hơi xém cạnh là được.

- Cho thịt ra đĩa để riêng, có thể thêm 1 thìa dầu ăn nếu không có mỡ dư. Sau đó, cho tỏi băm, sả vào phi thơm. Khi tỏi, sả vàng cho mắm ruốc vào chảo đảo nhanh tay, cho nước hơi cạn, thêm 1/2 thìa đường, nêm cho vừa ăn.

- Cho thịt đã đảo ở trên vào xào cho thịt quyện lấy mắm ruốc, nước cạn, keo lại, thịt chuyển sang màu vàng cánh gián, tắt bếp, cho ớt xắt nhỏ vào đảo đều rồi cho thịt ra đĩa là được. Có thể thêm chút dầu điều nếu muốn món ăn có màu đẹp, hấp dẫn hơn.

4. CÀ TÍM CHƯNG SỐT THỊT

Chuẩn bị:

- 3 quả cà tím dài; 2 nhánh hành lá; 3 tép tỏi; 2 muỗng canh xì dầu; 1 muỗng canh dầu ăn; 1 muỗng canh tinh bột ngô; 100g thịt băm; 2 lát gừng; 1 muỗng canh xì dầu loại đậm đặc; 1 muỗng canh giấm trắng; 1 muỗng cà phê đường; 1 quả ớt tươi (tùy ý), nửa bát con nước

Cách làm:

Cà tím bổ dọc, cắt thành các dải dài, ngâm trong bát nước muối nhạt để không bị thâm đen; hành lá xắt nhỏ; ớt cắt miếng nhỏ; gừng băm nhỏ; tỏi băm nhỏ.

Cho nước tương loại nhạt, nước tương loại đậm đặc, giấm, dầu ăn, đường, tinh bột, nửa bát con nước vào trộn đều.

Cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào nồi, thêm cà tím vào, chiên trong 2 phút, đợi đến khi mép các miếng cà tím có màu hơi sém vàng thì vớt ra.

Để lại 1 ít dầu ăn trong chảo, cho thịt băm vào, xào cho đến khi thịt chín tái. Đổ phần đầu trắng hành lá, gừng, hành tây, tỏi, ớt (nếu không ăn được cay có thể bỏ) vào xào cho đến khi có mùi thơm.

Đổ cà tím vào, sau đó thêm nước sốt, nêm nếm thêm cho vừa miệng, đun liu riu cho đến khi cà tím chín, sốt sệt lại thì tắt bếp.

5. MẮM CÁ CHƯNG THỊT

Nguyên liệu:

- 300gr thịt ba chỉ

- 100gr mắm cá linh hay cá lóc

- 3 tép tỏi băm nhỏ - 1 muỗng cà phê tiêu - 2 muỗng canh đường - 2 trứng gà (lấy 1 lòng đỏ để riêng trong bát, đánh tan) - 1 trái ớt băm - 1 củ hành tím băm nhỏ.

Cách làm:

- Mắm cá lóc bỏ xương băm nhỏ. Thịt ba chỉ rửa sạch, thấm khô, băm nhỏ. Thịt, mắm, các gia vị và nguyên liệu phía trên cho hết vào bát. Trộn đều lên cho thịt ngấm gia vị.

- Nấu 1 nồi nước sôi. Cho tô mắm vào xửng hấp 25 phút.

- Qua 25 phút bạn mở nắp nồi đổ lòng đỏ trứng lên mặt tô mắm, trang trí ớt hành khô.

Đậy nắp lại hấp thêm 5-7 phút nữa là mắm chín.

6. ĐẬU SỐT THỊT BĂM

Nguyên liệu:

- 1 miếng đậu phụ non to

- 200g thịt băm

- 2 quả trứng

- 2-3 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, 1 thìa rượu nấu ăn, 1 thìa tỏi băm, xíu gừng băm, 1 xíu muối, 1 thìa tinh bột hòa với nửa bát con nước,1 bát con nước, hành lá thái nhỏ

Cách làm:

- Đậu phụ cắt thành các lát có kích cỡ khoảng 0.5cm.

- Xếp đậu gọn gàng đẹp mắt vào trong một chiếc đĩa sâu lòng.

- Đập hai quả trứng vào giữa đĩa đậu, dùng đũa đánh đều riêng 2 quả trứng.

- Sau đó cho đĩa đậu trứng vào hấp trong nồi nước sôi khoảng 8 phút.

- Cho dầu ăn vào chảo nhỏ, xào thịt băm cho đến khi nó đổi màu.

- Sau đó, thêm tỏi và gừng băm nhỏ vào xào. Tiếp theo thêm muối, nước tương, dầu hào, rượu nấu ăn, hạt tiêu, đảo đều cho thịt nhuộm màu nâu.

- Thêm 1 bát nước con vào nấu trong 3-5 phút. Cuối cùng đổ vào nửa bát tinh bột nước và nấu cho đến khi nước sốt sệt lại. Nêm nếm lại cho vừa miệng.

- Sau đó, chỉ cần đổ thịt băm vào đậu phụ, và rắc một ít hành lá ở trên cùng rồi thưởng thức.

- Món đậu ăn kiểu này rất tươi ngon, mềm, nóng hổi vô cùng hấp dẫn.