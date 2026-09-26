Thiếu nhi Hà Nội rộn ràng đón Đêm hội Trăng rằm bên hồ Hoàn Kiếm

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang cho biết, trong hai tuần qua, không khí Trung thu đã lan tỏa tại nhiều không gian trên địa bàn. Các hoạt động được tổ chức đa dạng, kết hợp giữa những giá trị truyền thống với hình thức thể hiện hiện đại.

Chuỗi hoạt động mở đầu tại chợ Đồng Xuân với chương trình nghệ thuật kết hợp công nghệ trình chiếu mapping trên mái vòm chợ. Không gian Hàng Mã cũng trở nên rực rỡ với đèn Trung thu, đồ chơi dân gian và những nét văn hóa đặc trưng của Tết Trung thu.

Trẻ em thích thú tham gia chương trình “Đêm hội Trăng rằm 2026.

Tiết mục múa đầu lân đặc sắc khu vực hồ Gươm thu hút đông đảo người dân.

Cùng với đó, các hoạt động được triển khai tại 28 tổ dân phố, trường học và nhiều không gian di sản trong khu phố cổ. Trẻ em có cơ hội gặp gỡ nghệ nhân, tự tay làm đồ chơi, làm bánh Trung thu, tìm hiểu đầu sư tử truyền thống và các phong tục gắn với Tết Trung thu của người Hà Nội.

Theo bà Nguyễn Hồng Trang, các hoạt động hướng tới việc để trẻ em không chỉ được xem mà còn được trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu và lưu giữ những giá trị Trung thu truyền thống trong ký ức tuổi thơ.

“Đêm hội Trăng rằm 2026” được mở màn bằng chương trình trống hội, múa Lân - Sư - Rồng. Đoàn rước đèn Trung thu truyền thống diễu hành qua các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm, không gian đi bộ và các tuyến phố cổ, tạo nên không khí lễ hội sôi động.

Đa dạng hoạt động đón Tết Trung thu ở khu phố cổ Hà Nội.

Dịp này, phường Hoàn Kiếm trao 1.500 suất quà cho trẻ em tham dự và tặng 10 xe đạp cho 10 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Chương trình khép lại với hoạt động phá cỗ Trung thu trong không gian phố cổ.

Bên cạnh “Đêm hội Trăng rằm 2026”, từ ngày 28/8 đến hết 30/9, phường Hoàn Kiếm tổ chức chương trình “Lưu trăng phố cổ 2026” với nhiều hoạt động trải nghiệm tại các di tích, không gian văn hóa trên địa bàn.