Quang cảnh đêm hội trăng rằm tại bản Ngài Thầu.

Phát biểu, động viên thiếu niên, nhi đồng bản Ngài Thầu, Đại tá Lê Công Thành - Phó Chính uỷ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh biểu dương những nỗ lực, kết quả học tập, rèn luyện của các cháu trong năm học vừa qua. Đồng chí mong muốn, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị nhà trường, gia đình và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải tiếp tục phối hợp chăm lo tốt hơn đời sống, học tập của trẻ em vùng biên.

Đại tá Lê Công Thành – Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu phát biểu tại đêm hội trăng rằm.

Các cháu thiếu nhi và người dân xem múa lân.

Đại tá Lê Công Thành – Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho thiếu nhi bản Ngài Thầu.

Trong không khí vui tươi của chương trình “Biên cương – Đêm hội trăng rằm”, thiếu niên, nhi đồng bản Ngài Thầu được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, xem múa lân, phá cỗ và rước đèn trung thu.

… chia quà cho thiếu niên, nhi đồng.

Chương trình không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ, mà còn là dịp thắt chặt tình quân dân nơi biên giới, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, cấp ủy, chính quyền, nhà trường và cộng đồng đối với thiếu niên, nhi đồng.