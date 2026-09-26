Đi - Nghe - Xem 26/9/2026: Côn Sơn - Kiếp Bạc khai hội, Cần Giờ rộn ràng Nghinh Ông. Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Côn Sơn - Kiếp Bạc bước vào ngày khai hội

Ngày 26/9, Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026 chính thức bước vào chuỗi hoạt động trọng tâm tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, TP. Hải Phòng. Lễ hội kéo dài đến ngày 4/10, tưởng niệm 584 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và 726 năm ngày mất Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Tại Côn Sơn, ngày hội mở đầu bằng lễ dâng hương chùa Côn Sơn, lễ rước văn, lễ tưởng niệm Nguyễn Trãi và các nghi lễ tại đền thờ Nguyễn Trãi. Cùng ngày, Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại được khai mạc, mở thêm không gian giới thiệu sản phẩm địa phương, làng nghề và trải nghiệm dành cho du khách.

Buổi tối, tại Kiếp Bạc diễn ra lễ tưởng niệm Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, khai hội và công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Lễ Khai ấn đền Kiếp Bạc cũng được tổ chức trong đêm 26/9.

Không chỉ là hành trình tìm về những lớp trầm tích lịch sử, mùa hội năm nay còn mở rộng trải nghiệm với múa rối nước, nghệ thuật dân gian và nhiều hoạt động gắn với không gian di sản. Đây là mùa lễ hội đầu tiên sau khi quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa Thế giới.

Ngày 26/9, Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026 chính thức bước vào chuỗi hoạt động trọng tâm tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, TP. Hải Phòng.

Cần Giờ rộn ràng Nghinh Ông trên biển

Tại TP.HCM, ngày 26/9 là thời điểm diễn ra nghi thức được chờ đợi nhất của Lễ hội Nghinh Ông năm 2026: Lễ Nghinh Ông trên biển tại Cần Giờ.

Đoàn thuyền xuất phát từ khu vực bến tàu, thực hiện nghi lễ trên biển trước khi rước Nghinh trở về Lăng Ông Thủy Tướng. Nghi thức gắn với tín ngưỡng thờ Cá Ông của cộng đồng cư dân ven biển, gửi gắm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa đánh bắt thuận lợi và bình an cho những người lênh đênh trên biển.

Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 diễn ra tại Cần Giờ với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng. Không gian lễ hội có hát bội, đờn ca tài tử, Lân - Sư - Rồng, võ nhạc, diều nghệ thuật cùng các trò chơi dân gian vùng biển.

Điểm mới của mùa hội năm nay là sự kết nối giữa không gian văn hóa biển Cần Giờ và Vũng Tàu. Trong hai ngày 26 và 27/9, Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam cũng diễn ra tại khu vực Bãi Trước, Miếu Hòn Bà, Đình thần Thắng Tam và các tuyến đường trung tâm của khu vực Vũng Tàu.

Biểu diễn hát bội là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật. Ảnh: Ban tổ chức

Xem một Hà Nội chuyển động bên hồ Gươm

Nếu muốn một hành trình nhẹ nhàng giữa trung tâm Thủ đô, triển lãm ảnh “Một Hà Nội. Triệu bước tiến” là lựa chọn đáng chú ý trong ngày 26/9.

Triển lãm mở cửa từ ngày 26/9 đến 18/10 tại khu vực phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng, bên hồ Gươm, giới thiệu 30 tác phẩm nhiếp ảnh về con người, văn hóa, kiến trúc và nhịp sống Hà Nội.

Qua những khuôn hình từ các công trình mang dấu ấn thời gian đến nhịp sống thường nhật, Hà Nội hiện lên vừa quen thuộc vừa luôn chuyển động. Không gian trưng bày ngoài trời cũng tạo điều kiện để người xem kết hợp một vòng dạo bộ quanh hồ với việc thưởng lãm ảnh.

Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động bên lề Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5, lấy cảm hứng từ những bước chạy qua các không gian di sản của Thủ đô.

Chillies “Lại Từ Đầu” tại Hà Nội

Tối 26/9, Chillies mở màn chặng Hà Nội của “Tour Lại Từ Đầu 2026” tại Rạp Kim Đồng, Cung Thiếu nhi Hà Nội mới, số 17 Phạm Hùng.

Đêm diễn bắt đầu lúc 19h. Sau chương trình ngày 26/9, Chillies tiếp tục có thêm một đêm diễn tại Hà Nội ngày 27/9, trước khi tour chuyển tới TP.HCM vào đầu tháng 10.

“Lại Từ Đầu” đánh dấu cuộc gặp mới giữa Chillies và khán giả sau một chặng đường hoạt động dài. Những ca khúc quen thuộc được đặt cạnh các sáng tác mới, tạo nên hành trình vừa nhìn lại những giai điệu từng gắn bó với người nghe, vừa mở ra một chương tiếp theo của ban nhạc.

Chillies trở lại Hà Nội với “Tour Lại Từ Đầu 2026” tối 26/9. Ảnh: BTC.

T-ARA hẹn người hâm mộ Việt tại “Moonlight Party”

Cũng trong ngày 26/9, T-ARA trở lại TP.HCM với chương trình T-ARA 2026 Fancon in Ho Chi Minh City “Moonlight Party” tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC.

Sự kiện đánh dấu thêm một lần gặp gỡ giữa nhóm nhạc nữ K-pop thế hệ thứ hai và cộng đồng người hâm mộ Việt Nam. “Moonlight Party” kết hợp sân khấu biểu diễn với các hoạt động giao lưu, đưa những ca khúc đã gắn với tên tuổi T-ARA trở lại trong một không gian dành riêng cho người hâm mộ.

Từ sắc màu di sản ở Côn Sơn - Kiếp Bạc, không khí lễ hội miền biển Cần Giờ đến những cuộc hẹn âm nhạc tại Hà Nội và TP.HCM, ngày 26/9 mở ra nhiều lựa chọn cho một cuối tuần vừa có thể đi xa, vừa có thể tìm thấy những trải nghiệm ngay giữa lòng đô thị.

Lịch Đi - Nghe - Xem ngày 26/9/2026

Những lễ hội, triển lãm và chương trình âm nhạc đáng chú ý trong ngày.

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Côn Sơn - Kiếp Bạc: Ngày hội trong không gian di sản

Ngày 26/9 là một trong những ngày hoạt động trọng tâm của Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu 2026 với các nghi lễ và hoạt động văn hóa, du lịch.

Cần Giờ: Theo đoàn thuyền Nghinh Ông ra biển

Nghi lễ Nghinh Ông trên biển gắn với tín ngưỡng thờ Cá Ông và đời sống văn hóa lâu đời của cư dân vùng biển Cần Giờ.

Hồ Gươm: Xem Hà Nội qua những khuôn hình

Triển lãm “Một Hà Nội. Triệu bước tiến” giới thiệu những lát cắt về kiến trúc, con người và nhịp sống Thủ đô.

T-ARA gặp người hâm mộ Việt Nam

“Moonlight Party” kết hợp sân khấu biểu diễn và các hoạt động giao lưu giữa T-ARA với cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam.

Chillies trở lại Hà Nội với “Lại Từ Đầu”

Đêm diễn tại Rạp Kim Đồng mở màn chặng Hà Nội của “Tour Lại Từ Đầu 2026”.