Gieo mầm xanh từ những bước chân vào rừng

Hành trình khám phá, trải nghiệm rừng già của các em học sinh Trường THCS Hùng Vương

Sáng ngày 26/9/2026, không khí tại Trường THCS Hùng Vương (phường Lang Biang - Đà Lạt) rộn ràng hơn hẳn mọi ngày. Hơn 280 học sinh cùng thầy cô và cán bộ y tế đã sẵn sàng cho hành trình khám phá Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (trên địa bàn xã Lạc Dương).

Không chỉ là một chuyến dã ngoại, hành trình còn mang đến cho các em cơ hội tạm rời xa màn hình, hòa mình vào thiên nhiên, tìm hiểu hệ sinh thái rừng và trải nghiệm những hoạt động gắn với giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

Bắt đầu chuyến phiêu lưu

Đúng 7 giờ 30 phút, đoàn xe đưa 293 thành viên rời trường, hướng về Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, cách trường khoảng 35 km. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, các nhóm học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, kiểm tra sĩ số và chuẩn bị hành trang cho chuyến đi.

Hòa mình vào thiên nhiên

Đến 8 giờ 30 phút, đoàn có mặt tại bãi xe của khu du lịch. Sau thời gian chuẩn bị, học sinh toàn trường được chia thành hai nhóm để bắt đầu hành trình khám phá các tuyến đi bộ xuyên rừng dưới sự hướng dẫn của các hướng dẫn viên Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà và sự đồng hành của thầy cô, nhân viên y tế.

Cô trò cùng leo núi

Nhóm 1 gồm 148 thành viên được trải nghiệm không gian rừng già, tham quan khu vực trung tâm và chinh phục tuyến đường đi Thác Thiên Thai. Đặc biệt, các em còn tham gia hoạt động tại nhà cồng chiêng, tự tay làm và rải “banh hạt giống”, góp phần gieo mầm xanh cho những khoảng đất trống trong rừng.

Về với thiên nhiên để nghe hơi thở của rừng già

Trong khi đó, nhóm 2 gồm 145 thành viên trải nghiệm cung đường gieo mầm sống. Các em vừa ngắm cảnh, khám phá thác, trải nghiệm cầu treo, vừa thực hiện nhiệm vụ mang hạt giống rải dọc đường. Sau đó, các em trở về nhà cồng chiêng để tiếp tục tìm hiểu và thực hành làm “banh hạt giống”.

Gieo hạt cho rừng

Mỗi bước chân trong hành trình là một bài học sinh động về thiên nhiên. Tiếng suối chảy róc rách, tiếng lá rừng xào xạc và không khí trong lành của đại ngàn giúp các em tạm quên những mệt mỏi, thay vào đó là sự thích thú, tò mò và niềm vui khám phá.

Khám phá cầu treo giữa rừng Bidoup Núi Bà

Trần Thị Cẩm Nhung, học sinh lớp 6A3 ngập tràn niềm vui với sản phẩm banh hạt giống của mình

Trần Thị Cẩm Nhung, cô bé học sinh lớp 6A3 chia sẻ: Em rất vui và tự hào vì đã tự tay làm những trái "banh hạt giống" để ươm mầm cho rừng xanh.

Cùng chung niềm vui, Phan Lê Công Duy, học sinh lớp 6A4 cho biết, chuyến đi sẽ là kỷ niệm đáng nhớ và giúp em nuôi dưỡng tình yêu đối với rừng xanh, thiên nhiên.

Phan Lê Công Duy, học sinh lớp 6A4, Trường THCS Hùng Vương, phường Lang Biang - Đà Lạt tập trung làm banh hạt giống

Gắn kết và trưởng thành

Sau những giờ phút leo núi, khám phá và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường đầy ý nghĩa, các nhóm lần lượt quay về nhà hàng để dùng bữa trưa.

Các em học sinh Trường THCS Hùng Vương, gắn kết bên bữa cơm sau giờ trải nghiệm

Thưởng thức bữa ăn ngon miệng sau 3 giờ xuyên rừng khám phá thiên nhiên

Ngon miệng sau giờ trải nghiệm

Quây quần sau bữa ăn trong hành trình trải nghiệm, các em có thêm thời gian chia sẻ những câu chuyện thú vị, nạp năng lượng và gắn kết với bạn bè, thầy cô.

Đúng 13 giờ 30 phút, đoàn xe khởi hành trở về trường, khép lại chương trình tham quan, trải nghiệm tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Tự dọn bát đũa sau bữa ăn để rèn luyện tính tự giác

Chuyến đi khép lại an toàn và trọn vẹn, nhưng những trải nghiệm và giá trị mà các em nhận được sẽ còn đọng lại. Những “banh hạt giống” do chính các em làm và gieo xuống đất rừng hôm nay mang theo thông điệp về tình yêu thiên nhiên và trách nhiệm chung tay bảo vệ môi trường.

Những cánh rừng sẽ được chăm sóc và bảo vệ tốt hơn từ tình yêu của lớp trẻ

Thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế, học sinh Trường THCS Hùng Vương không chỉ có thêm kiến thức về thiên nhiên, rừng và hệ sinh thái mà còn được rèn luyện tinh thần tự giác, kỹ năng làm việc nhóm và ý thức giữ gìn môi trường sống.

Những cánh rừng sẽ được chăm sóc và bảo vệ tốt hơn từ tình yêu của lớp trẻ

Đó cũng là cách những bài học về bảo vệ rừng được chuyển tải một cách gần gũi, sinh động, giúp tình yêu thiên nhiên được vun đắp từ những trải nghiệm thực tế của tuổi học trò.