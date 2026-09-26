Mang Tết Trung thu về với buôn làng Đắk Lắk

Chương trình do Ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện Xã hội GHPGVN TP.HCM phối hợp Ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Đắk Lắk và chính quyền xã Quảng Phú tổ chức.

Các em học sinh tại chương trình “Tết Trung thu yêu thương”

Tham dự chương trình có Đại đức Thích Minh Thuận, đại diện Ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện Xã hội GHPGVN TP.HCM, các chùa Tuyền Lâm, Phật Ân, Ngọc Nhân; Đại đức Thích Minh Đăng, Trưởng ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng chư tôn đức.

Về phía chính quyền địa phương có ông Y Đhuăn Mlô, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú; Thượng tá Lê Hồng Nhật, Trưởng Công an xã; ông Trịnh Ngọc Khánh, Bí thư Đoàn xã; bà Giang Lệ Quyên, Hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể.

Nâng bước em tới trường giữa gập ghềnh đại ngàn

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 400 phần quà trung thu đến các em học sinh; trao 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập và 100 suất quà đến các hộ nghèo.

Chia sẻ về lý do thực hiện chương trình, Đại đức Thích Minh Thuận cho biết, xuất phát từ tinh thần từ bi của Phật giáo, đoàn mong muốn đem một phần niềm vui của mình đến nơi đang cần; trao một món quà đúng lúc, nâng đỡ một ước mơ cho em. "Với các em nhỏ, món quà trung thu không chỉ là bánh, là niềm vui của một mùa trăng. Đó còn là cảm giác được quan tâm, được sẻ chia và được nhắc rằng trên hành trình đến trường, các em không đơn độc. Những suất học bổng trao tay hôm nay có thể chưa xóa hết mọi nhọc nhằn trên con đường học tập của các em, nhưng hy vọng sẽ là ngọn lửa nhỏ thắp sáng niềm tin, tiếp thêm nghị lực để các học sinh vùng cao vững bước tới trường, hướng về một tương lai tươi sáng hơn.", Đại đức Thích Minh Thuận bày tỏ.

Các em học sinh đón nhận những phần quà trung thu bất ngờ ngay tại lớp học

Cùng với những phần quà dành cho các gia đình, chương trình đã mở rộng ý nghĩa của một mùa Trung thu, không chỉ chăm lo cho trẻ em mà còn hướng đến đời sống của cộng đồng.

Đặc biệt, thông qua sự kết nối của Đại đức Thích Minh Đăng, Công ty TNHH Nhựa Long Thành đã trao tặng địa phương 500 bàn nhựa, 1.500 ghế nhựa và 50 sọt đựng rác, góp phần bổ sung những vật dụng thiết thực phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là các em học sinh tại các điểm trường. Tổng trị giá chương trình quà trung thu, học bổng và an sinh xã hội hơn 300 triệu đồng.

Đại đức Thích Minh Thuận đại diện Công ty TNHH Nhựa Long Thành gửi tặng quà, học bổng đến học sinh, người dân buôn làng tại xã Quảng Phú, Đắk Lắk; Chính quyền địa phương tri ân đến đại diện đoàn từ thiện

Phát biểu tại chương trình, ông Y Đhuăn Mlô trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của đoàn; đồng thời đánh giá cao sự kết nối của chùa Hoa Nghiêm với doanh nghiệp và Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM để mang một chương trình giàu ý nghĩa đến học sinh, người dân tại địa phương.

Theo ông Y Đhuăn Mlô, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được chính quyền địa phương quan tâm, triển khai các chủ trương, chính sách về trẻ em; đồng thời tạo điều kiện để các em được học tập, vui chơi, phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh. Trong đó, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt luôn là đối tượng được quan tâm để hỗ trợ, giúp các em có thêm cơ hội hòa nhập và phát triển.

Trao quà đến bà con khó khăn

Tuy nhiên, phía sau niềm vui của ngày hội Trung thu vẫn còn những câu chuyện cần được tiếp tục sẻ chia. Hiện địa phương còn nhiều hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt, “đường đến trường” của học sinh đồng bào dân tộc vẫn còn không ít gập ghềnh. Những khó khăn về điều kiện sống, học tập khiến hành trình tìm kiếm tri thức của các em vẫn cần thêm nhiều bàn tay đồng hành, những tấm lòng thiện nguyện cùng chung sức với địa phương, tiếp sức cho học sinh, bà con yếu thế.