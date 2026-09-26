Hoạt động ý nghĩa dịp Tết Trung thu tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Đại tá Đoàn Văn Uẩn, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 20 tham dự chương trình.

Chương trình được tổ chức nhằm mang đến cho các cháu thiếu niên, nhi đồng không khí Trung thu vui tươi, đầm ấm với nhiều hoạt động trải nghiệm như trò chơi dân gian, bắn cung, nặn tò he, tô tượng, viết thư pháp, làm đồ chơi, cùng các tiết mục múa lân, văn nghệ, xiếc, ảo thuật, phá cỗ Trung thu.

Các cháu thiếu nhi trải nghiệm các trò chơi dân gian.

Đông đảo các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tham dự chương trình.

Dịp Trung thu này, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trao quà cho gần 2.200 cháu từ 15 tuổi trở xuống là con của cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị công ty mẹ và 207 phần quà cho con cán bộ, công nhân viên, người lao động của 2 công ty trực thuộc Tổng công ty, với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Trao giải cuộc thi vẽ tranh “Tân Cảng Sài Gòn trong em”.

Một số tiết mục văn nghệ, rước đèn Trung thu tại chương trình.

Tại chương trình, lãnh đạo Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trao thưởng cho 43 tác phẩm đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Tân Cảng Sài Gòn trong em”. Cuộc thi nhằm tạo sân chơi bổ ích, khuyến khích các em thể hiện tình cảm, góc nhìn, những trải nghiệm về mái nhà chung Tân Cảng Sài Gòn.

Chương trình được tổ chức nhằm mang đến cho các cháu thiếu niên, nhi đồng không khí Trung thu vui tươi, đầm ấm với nhiều hoạt động trải nghiệm như trò chơi dân gian, bắn cung, nặn tò he, tô tượng, viết thư pháp, làm đồ chơi, cùng các tiết mục múa lân, văn nghệ, xiếc, ảo thuật, phá cỗ Trung thu.

Các cháu thiếu nhi trải nghiệm các trò chơi dân gian.

Đông đảo các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tham dự chương trình.

Dịp Trung thu này, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trao quà cho gần 2.200 cháu từ 15 tuổi trở xuống là con của cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị công ty mẹ và 207 phần quà cho con cán bộ, công nhân viên, người lao động của 2 công ty trực thuộc Tổng công ty, với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Trao giải cuộc thi vẽ tranh “Tân Cảng Sài Gòn trong em”.

Một số tiết mục văn nghệ, rước đèn Trung thu tại chương trình.

Tại chương trình, lãnh đạo Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trao thưởng cho 43 tác phẩm đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Tân Cảng Sài Gòn trong em”. Cuộc thi nhằm tạo sân chơi bổ ích, khuyến khích các em thể hiện tình cảm, góc nhìn, những trải nghiệm về mái nhà chung Tân Cảng Sài Gòn.