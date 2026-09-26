Đêm hội Trăng rằm năm 2026 tại Quảng trường Tây Bắc

Các đại biểu tham dự đêm hội.

Các đại biểu tham dự đêm hội.

Màn trình diễn múa lân sư rồng tại đêm hội.

Mở đầu chương trình là màn biểu diễn Lân sư rồng, các tiết mục hát, múa do các câu lạc bộ nghệ thuật và thiếu nhi trên địa bàn biểu diễn. Tại đêm hội, lãnh đạo phường Tô Hiệu đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Phần thi diễn diễu xe linh vật và đèn Trung thu kết hợp múa phụ họa của phường Tô Hiệu.

Các linh vật được thiết kế công phu, đặc sắc.

Đông đảo nhân dân theo dõi cổ vũ các đội tham gia thi diễn diễu xe linh vật và đèn Trung thu.

Điểm nhấn của đêm hội là phần thi diễn diễu xe linh vật và đèn Trung thu, với sự tham gia của 4 đội đến từ các phường Tô Hiệu, Chiềng Sinh, Chiềng An và Chiềng Cơi. Các mô hình như Thánh Gióng, đèn kéo quân, ngôi sao, ong vàng, mèo vàng, công sặc sỡ..., cùng với các tiết mục múa, hát phụ họa do các giáo viên, học sinh, cán bộ, công chức, viên chức biểu diễn, tạo không gian Trung thu đặc sắc, thu hút đông đảo thiếu nhi và nhân dân đến xem, cổ vũ.

Mâm cỗ Trung thu của Đội thi Tô Hiệu 1.

Ban giám khảo chấm phần thi trưng bày mâm cỗ Trung thu.

Trước đó, phần thi trưng bày mâm cỗ Trung thu diễn ra với sự tham gia của 11 đội thi. Mỗi mâm cỗ được các đội chuẩn bị công phu, khéo léo, sáng tạo kết hợp các loại hoa quả, nông sản đặc trưng của địa phương, mang thông điệp gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với tinh thần đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số trong đời sống hiện đại.

Lãnh đạo phường Chiềng Sinh trao giải nhất phần thi trưng bày mâm cỗ Trung thu cho Đội thi Tô Hiệu 1.

Lãnh đạo phường Tô Hiệu trao giải nhất phần thi diễn diễu xe linh vật và đèn Trung thu cho Đội thi phường Tô Hiệu.

Kết thúc, Ban tổ chức trao giải nhất phần thi trưng bày mâm cỗ Trung thu cho Đội thi Tô Hiệu 1; trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Phần thi diễn diễu xe linh vật, Ban tổ chức trao giải nhất cho Đội thi phường Tô Hiệu; trao 1 giải nhì, 2 giải ba. Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng trao 40 suất quà cho 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 4 phường.

Lãnh đạo phường Tô Hiệu, Chiềng Sinh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo phường Chiềng An, Chiềng Cơi tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đêm hội thu hút đông đảo nhân dân, thiếu nhi đến xem, cổ vũ.

Đêm hội khép lại với màn bắn pháo hoa, rước đèn và diễu hành xe linh vật, mang đến không khí Trung thu rộn ràng, vui tươi, góp phần tạo sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho các em thiếu nhi.

Rước đèn trung thu tại đêm hội.