Đêm hội Trăng rằm năm 2026 tại Quảng trường Tây Bắc
Tối 25/9, tại Quảng trường Tây Bắc, UBND phường Tô Hiệu tổ chức Đêm hội Trăng rằm năm 2026. Tham dự có lãnh đạo các phường Tô Hiệu, Chiềng An, Chiềng Cơi, Chiềng Sinh cùng hàng nghìn người dân và thiếu nhi trên địa bàn.
Mở đầu chương trình là màn biểu diễn Lân sư rồng, các tiết mục hát, múa do các câu lạc bộ nghệ thuật và thiếu nhi trên địa bàn biểu diễn. Tại đêm hội, lãnh đạo phường Tô Hiệu đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.
Điểm nhấn của đêm hội là phần thi diễn diễu xe linh vật và đèn Trung thu, với sự tham gia của 4 đội đến từ các phường Tô Hiệu, Chiềng Sinh, Chiềng An và Chiềng Cơi. Các mô hình như Thánh Gióng, đèn kéo quân, ngôi sao, ong vàng, mèo vàng, công sặc sỡ..., cùng với các tiết mục múa, hát phụ họa do các giáo viên, học sinh, cán bộ, công chức, viên chức biểu diễn, tạo không gian Trung thu đặc sắc, thu hút đông đảo thiếu nhi và nhân dân đến xem, cổ vũ.
Trước đó, phần thi trưng bày mâm cỗ Trung thu diễn ra với sự tham gia của 11 đội thi. Mỗi mâm cỗ được các đội chuẩn bị công phu, khéo léo, sáng tạo kết hợp các loại hoa quả, nông sản đặc trưng của địa phương, mang thông điệp gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với tinh thần đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số trong đời sống hiện đại.
Kết thúc, Ban tổ chức trao giải nhất phần thi trưng bày mâm cỗ Trung thu cho Đội thi Tô Hiệu 1; trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Phần thi diễn diễu xe linh vật, Ban tổ chức trao giải nhất cho Đội thi phường Tô Hiệu; trao 1 giải nhì, 2 giải ba. Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng trao 40 suất quà cho 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 4 phường.
Đêm hội khép lại với màn bắn pháo hoa, rước đèn và diễu hành xe linh vật, mang đến không khí Trung thu rộn ràng, vui tươi, góp phần tạo sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho các em thiếu nhi.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/dem-hoi-trang-ram-nam-2026-tai-quang-truong-tay-bac-ktv-cup-chinh-giup-1-so-anh--UZaYs0XvR.html