Hơn 90 trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố vui Trung thu

Ban Giám đốc Sở Y tế trao quà cho các em thiếu nhi tại trung tâm. Ảnh: Nga Sơn

Tham dự chương trình, 130 em thiếu nhi (trong đó có 91 em thiếu nhi đang sinh sống tại trung tâm; còn lại là con em cán bộ, nhân viên trung tâm, mạnh thường quân) đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do chính các em thiếu nhi sinh sống tại trung tâm biểu diễn. Bên cạnh đó, các em còn được giao lưu với chú Cuội, chị Hằng; được tham gia trò chơi đố vui có thưởng; được tặng quà và phá cỗ…

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên trao quà cho các em thiếu nhi tại trung tâm. Ảnh: Nga Sơn

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của thành phố đối với trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại trung tâm. Hoạt động này không chỉ mang đến niềm vui, tiếng cười mà còn tạo cơ hội để các em giao lưu, gắn kết và cảm nhận trọn vẹn hơn không khí của ngày hội dành cho thiếu nhi và đặc biệt là sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng, giúp các em có thêm niềm vui và động lực trong cuộc sống.

Các tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi của tại trung tâm biểu diễn. Ảnh: Nga Sơn

Phát biểu tại chương trình, Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến niềm vui của các em thiếu nhi đang sinh sống tại trung tâm trong Đêm hội trăng rằm. Đồng thời gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố cùng với đơn vị, cá nhân mạnh thường quân đã chung tay, hỗ trợ, góp phần mang đến cho các em thiếu nhi một mùa trung thu ấm áp, vui tươi.

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên bày tỏ mong muốn, cán bộ, nhân viên Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố và các đơn vị, cá nhân mạnh thường quân tiếp tục đồng hành cùng các em trong chặng đường phía trước.