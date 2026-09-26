Ba đội quốc tế, gần 900 VĐV dự giải bơi chải thuyền rồng - ván SUP Hà Nội 2026

Giải Bơi chải thuyền rồng - ván SUP Hà Nội mở rộng 2026 với chủ đề "Sôi động Hồ Tây mùa thu: Nhịp chèo hội nhập chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô" do Sở VH-TT-DL Hà Nội và Vietnam Airlines phối hợp tổ chức vào 3-4/10/2026.

BTC dự kiến gần 900 VĐV, trong đó có 3 đội đua quốc tế, các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế... và nhiều tay chèo đến từ các địa phương trên toàn quốc, so tài ở giải đua đã thành truyền thống trên mặt nước Hồ Tây.

Bơi chải thuyền rồng đã trở thành giải đấu truyền thống trên mặt nước Hồ Tây

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội Phạm Xuân Tài, nội dung bơi chải thuyền rồng quy tụ 48 đội, được chia làm nhiều nhóm thi đấu.. Đáng chú ý có 3 đội nước ngoài là Bomba Pilipinas (Philippines), Argo Naga (Malaysia), GuangZhou Knight Dragon Boat (Trung Quốc) cùng đại diện Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Thái Nguyên.

Nội dung ván SUP có 127 VĐV, trong đó có 29 VĐV quốc tế cùng nhiều tay chèo trong nước, kỳ vọng tạo ra những màn đua kịch tính.

Năm nay có 3 đội đua quốc tế tham gia tranh tài

Ngoài những màn đua tài của các tay chèo, giải Bơi chải thuyền rồng - ván SUP Hà Nội mở rộng 2026 còn có nhiều hoạt động lễ hội văn hoá đặc sắc. Chương trình khai mạc được xây dựng theo tinh thần lễ hội thể thao mặt nước, kết hợp giữa nghi thức thể thao với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật (múa lân – sư – rồng, trống hội và nghi thức đánh trống khai mạc...).