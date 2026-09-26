Hội thảo 'Sư Tổ tự Phổ Tụ - Thích Hoàn Hoàn và sự hình thành, phát triển sơn môn Tế Xuyên - Bảo Khám'

Thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức sâu dày của chư vị tiền bối lịch đại Tổ sư đã dày công khai sáng, gìn giữ mối đạo và bồi đắp chốn Tổ qua các thời kỳ

Sự kiện được tổ chức nhằm hướng tới tưởng niệm tròn 100 năm ngày Sư Tổ Thích Hoàn Hoàn - Đệ tam Tổ sơn môn viên tịch (1926-2026).

Trước giờ diễn ra phiên khai mạc, trong không khí trang nghiêm, chư tôn giáo phẩm chứng minh cùng chư Tăng Ni môn đồ pháp quyến đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức sâu dày của chư vị tiền bối lịch đại Tổ sư đã dày công khai sáng, gìn giữ mối đạo và bồi đắp chốn Tổ qua các thời kỳ.

Tham quan khu vực triển lãm về sự hình thành, phát triển sơn môn Tế Xuyên - Bảo Khám

Quang lâm chứng minh hội thảo có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; cùng chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh.

Chủ tọa Hội thảo có chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (Trưởng ban Tổ chức Hội thảo), Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Thượng tọa Thích Đức Thiện (Tổng Thư ký), Thượng tọa Thích Thanh Phong; GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Chư tôn đức, đại biểu tham dự

Phát biểu khai mạc hội thảo, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh ý nghĩa của mốc son 100 năm kế thừa pháp mạch kể từ ngày Đệ tam Tổ viên tịch. Hòa thượng khẳng định sơn môn Tế Xuyên - Bảo Khám là một trong những trung tâm tu học, hoằng pháp và đào tạo Tăng tài tiêu biểu của Phật giáo Bắc Bộ.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc

Theo Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức, sự kiện lần này không chỉ là dịp ôn lại công hạnh cao dày của Tổ sư tiền bối, mà còn mở ra diễn đàn học thuật quy mô lớn nhằm liên kết các chuyên gia liên ngành Lịch sử, Phật học, Hán Nôm, Khảo cổ học, từng bước sưu tầm, hệ thống hóa và làm sáng tỏ nguồn tư liệu cổ quý giá đang còn lưu tán tại các chốn già-lam, dòng họ và thư viện lưu trữ.

Hòa thượng Thích Quảng Hà phát biểu chào mừng

Dịp này, đại diện Phật giáo tỉnh Ninh Bình, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã phát biểu chào mừng chư tôn giáo phẩm cùng các nhà khoa học về tham dự hội thảo. Hòa thượng bày tỏ niềm hoan hỷ và nhấn mạnh hội thảo là niềm vinh hạnh của Phật giáo tỉnh nhà, góp phần tôn vinh công hạnh của Sư Tổ tự Phổ Tụ cùng chư vị tiền bối lịch đại Tổ sư, đồng thời khích lệ Tăng Ni, Phật tử địa phương gìn giữ di sản Phật giáo truyền thống.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ niềm hoan hỷ và tán thán tinh thần trách nhiệm của Ban Tổ chức. Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhấn mạnh vai trò rường cột của các sơn môn, tổ đình trong suốt hơn hai nghìn năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, đồng thời kỳ vọng môn đồ pháp quyến luôn coi việc gìn giữ đạo phong thiền môn, nghiêm trì Giới luật và phát huy truyền thống tu học là cốt lõi của tinh thần tri ân. Ngài khuyến khích sơn môn cần chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để sớm số hóa các tài liệu, bia ký, kinh sách cổ nhằm bắt kịp sự phát triển của công nghệ và phục vụ nghiên cứu lâu dài.

Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh: “Tinh thần truyền thừa không chỉ giới hạn trong sử liệu hay tháp mộ mà phải biến thành nguồn lực tu học, hành đạo và phụng sự nhân sinh của người đệ tử Phật ngày nay”. Qua đó, hội thảo sẽ phác họa bức tranh toàn diện, chân thực về cuộc đời và đạo nghiệp của Sư Tổ tự Phổ Tụ, làm rõ sự nghiệp truyền thừa của chốn Tổ và kiến tạo nguồn tư liệu khoa học chuẩn xác bổ sung vào kho tàng trang sử vàng huy hoàng của Phật giáo nước nhà.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn trình bày đề dẫn hội thảo

Trình bày đề dẫn hội thảo, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, đồng Trưởng ban Tổ chức đã nêu rõ bối cảnh sơn môn Tế Xuyên - Bảo Khám là một đại diện tiêu biểu cho dòng thiền Lâm Tế Nguyệt Đường tại vùng Sơn Nam xưa, vốn hình thành và truyền thừa tại Đại Việt từ thế kỷ XVII. Mục đích trọng tâm của hội thảo là bày tỏ lòng tri ân công đức tiền nhân, đồng thời nhìn nhận khách quan, toàn diện những đóng góp to lớn của Sư Tổ Phổ Tụ cùng chư vị Tổ sư đối với Đạo pháp và dân tộc. Đây cũng là tiền đề quan trọng để khai thác hệ thống văn bia, khoa nghi, gia phả, kinh sách cổ còn lưu giữ, từ đó đề xuất các giải pháp bảo tồn di sản Phật giáo hiệu quả trong thời đại mới.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trình bày tham luận

Được biết, Hội đồng học thuật đã tiếp nhận hơn 60 bài tham luận gửi về từ các viện nghiên cứu, trường đại học cùng chư tôn đức Tăng Ni, qua đó chọn lọc 46 bài viết tiêu biểu đưa vào kỷ yếu chính thức. Nội dung các nghiên cứu xoay quanh 3 mảng chuyên đề chính gồm: những đóng góp to lớn của Sư Tổ Phổ Tụ đối với sơn môn Tế Xuyên - Bảo Khám; vị trí, vai trò của sơn môn trong dòng chảy lịch sử dân tộc; cùng những vấn đề thực tiễn và giải pháp phát huy giá trị di sản văn hóa của chốn Tổ trong đời sống xã hội hiện nay.

Sau phiên khai mạc, hội thảo tiếp tục bước vào các phiên thuyết trình học thuật chuyên đề: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trình bày tham luận “Công lao của Sư Tổ tự Phổ Tụ - Thích Hoàn Hoàn với sự kế đăng, trùng tu các chốn Tổ, in ấn kinh sách, xiển dương Phật pháp, Giới luật và đào tạo Tăng tài”; Thượng tọa Thích Đức Thiện với tham luận có chủ đề “Mạng lưới truyền thừa sơn môn thiền phái Lâm Tế ở Đàng Ngoài thế kỷ XVII-XIX: Trường hợp sơn môn Tế Xuyên - Bảo Khám”. Sau đó, chư tôn đức và các nhà nghiên cứu là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ cũng đã lần lượt trình bày nhiều tham luận học thuật chuyên sâu.

Di ảnh, bảo tháp Sư Tổ tự Phổ Tụ (1844-1926) trong khuôn viên chùa Tế Xuyên (xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình)

Sư Tổ tự Phổ Tụ (1844-1926), thế danh họ Đoàn, pháp tự Hoàn Hoàn, đạo hiệu Tịnh Quang, là Đệ tam Tổ sư tổ đình Tế Xuyên - Bảo Khám, tỉnh Hà Nam cũ (nay là tỉnh Ninh Bình), thuộc thiền phái Lâm Tế Linh Quang Nguyệt Đường. Ngài xuất gia từ thuở niên thiếu, tham học qua nhiều chốn Tổ như: Đọi Sơn, Hồng Ân,… trở thành môn nhân đời thứ 42 của tông phái trước khi kế đăng trụ trì Tế Xuyên - Bảo Khám vào năm 1890. Trong suốt 36 năm trụ trì, Sư tổ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của sơn môn, đào tạo tăng tài, dịch kinh, trước tác và tổ chức khắc in, ấn tống các bộ kinh luật.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chùa Tế Xuyên (xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình)