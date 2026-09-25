Người phụ nữ ở Nghệ An bị sét đánh ngã xuống đường khi đi xe máy

Thông tin ban đầu, khoảng 11h48 ngày 25/9, người phụ nữ đang đi xe máy qua khu vực vòng xuyến Hải Quan (phường Trường Vinh, Nghệ An) thì bất ngờ bị sét đánh trúng.

Tia lửa phát ra sau khi có sét đánh. (Ảnh cắt từ Clip).

Theo hình ảnh từ clip được đăng tải trên mạng xã hội, tia sét đánh xuống khu vực người phụ nữ đang di chuyển, phát ra tia lửa, nạn nhân bị sét đánh trúng và ngã xuống đường.

Ngay sau sự việc, người dân nhanh chóng hỗ trợ, đưa người phụ nữ đến Bệnh viện 115 Nghệ An để cấp cứu. Sau đó, nạn nhân được chuyển qua Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, nạn nhân là Hồ Thị H, trú phường Trường Vinh, sinh năm 1979. Qua khám lâm sàn, chị H bị thương vùng đầu do ngã, va đập xuống đường và bỏng ở tay phải.

Chị H đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An tiến hành thăm khám, chụp chiếu để đánh giá tình trạng sức khỏe.

Hiện các bác sĩ đang tiến hành thăm khám, chụp chiếu để đánh giá tình trạng sức khỏe của nạn nhân.

Sự việc xảy ra trong lúc khu vực phường Trường Vinh có mưa dông. Cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc.

Sét đánh làm một người phụ nữ bị thương. (Clip MXH).