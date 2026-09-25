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Khoảng 11h52 ngày 25/9, tại khu vực vòng xuyến Hải quan (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) xảy ra mưa giông kèm sấm sét. Nhiều người đang di chuyển bằng xe máy, ô tô trên các tuyến đường Trường Thi, Lê Hồng Phong, đại lộ Lê Nin.

Cùng thời điểm, một tia sét đánh xuống khu vực đường gần vòng xuyến, tạo vệt sáng. Gần vị trí này, một người phụ nữ đi xe máy theo hướng từ đường Trường Thi về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Sau tiếng sét, xe máy của người phụ nữ loạng choạng rồi lao vào lề đường trước cổng một khách sạn. Người này ngã xuống đường.

Lãnh đạo UBND phường Trường Vinh xác nhận sự việc một phụ nữ bị sét đánh trúng khi lưu thông qua vực vòng xuyến Hải quan. Nạn nhân là bà H.T.H. (47 tuổi).

Người phụ nữ bị sét đánh trúng khi đang đi xe máy được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Nguyễn Tú

"Khi người dân tiếp cận, bà H. vẫn còn sống và được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu", lãnh đạo phường thông tin.

Thông tin từ bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện, bệnh nhân tỉnh, có vết thương vùng đầu đã được băng bó, cầm máu. Ngoài ra, bà H. có các vết bỏng ở cẳng tay phải, vùng lưng, mông và đùi phải.